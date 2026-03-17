Mustasaareen nousee akkuvarasto, josta riittää tuntikausiksi sähköä koko VaasaanMikkelissä ilmennyt kantaverkon pullonkaula ei estä hanketta.
Vaasan kupeeseen Mustasaareen perustetun Giga Vaasan -alueen kupeeseen aletaan rakentaa lähikuukausina yhtä Suomen merkittävintä akkuvarastoa.
Liityntäteholtaan 125 megawatin ja kapasiteetiltaan on 500 megawattitunnin akkuvaraston Teknologia perustuu litiumioniakkuihin, jotka voisivat toimittaa sähköä Vaasan tarpeisiin useaksi tunniksi.
Hankkeen kehittäjänä on mustasaarelainen sähkönhankintaan erikoistunut Aurinkokarhu oy. Noin 70 miljoonaa euroa maksavan hankkeen omistaja ja toteuttaja on saksalainen sijoitusyhtiö Prime Capital. Varaston on määrä valmistua kesällä 2027.
Mustasaaren kunta on myöntänyt varastolle rakentamisluvan. Kantaverkon siirtokapasiteetin ongelmista ole mainintaa kuten äskettäin ilmeni Mikkelissä.
Siellä kaupunki kielsi toistaiseksi yli kahden megawatin akkuvarastojen rakentamisen asemakaava-alueen ulkopuolella.
Merkittäviä akkuhankkeita on muun muassa Kannuksessa, Kristiinankaupungissa, Nivalassa ja Sievissä.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen.
- Osaston luetuimmat