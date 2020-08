Lehmärakkaus leviää! Maalaisjärki-kanava pokkasi Youtube-gaalassa Vuoden opetuskanava -palkinnon: yli 16 800 seuraajaa elää mukana maitotilan arjen iloissa ja suruissa

Yleisön suosikki on lapinlehmä Nuorgam, jonka toipumisesta Anna Länsisalmi kertoo oheisella videolla.

Kirsi Haapamatti

Lypsykarjatilan elämä kiinnostaa katsojia. Osaa ihmetyttää, missä lehmien sarvet ovat. Vuonna 2018 otetussa kuvassa poseeraavat Anna Länsisalmi sekä hiehot Pihlaja ja Ottiilia, joilla on nykyään jo omaa jälkikasvua.

Keisalan tilalla on aihetta juhlaan.

Lypsykarjatilan arjesta kertova Maalaisjärki-kanava ja sen perustaja Anna Länsisalmi ovat voittaneet Suomen ensimmäisessä Youtube-gaalassa Vuoden opetuskanavan palkinnon.

Kanavalla seurataan Etelä-Pohjanmaan Töysässä sijaitsevan maitotilan ja sen asukkien elämää. Kanava on saanut kahdeksassa kuukaudessa lähes 16 900 seuraajaa.

Ehdolla samassa sarjassa oli muun muassa tubettava osinkosijoittaja Joonas Liukkonen. "Olen aina ollut tosi kilpailuhenkinen, tietysti piti vähän odottaa voittoa. Vastukset olivat kuitenkin pahat", Länsisalmi kertoo.

Gaalassa palkittiin lisäksi muun muassa Vuoden vaikuttaja (Mmiisas), Vuoden huumorikanava (Korroosio comedy) ja Merkittävin video (Jaakko Keso).

Kanava on kasvattanut suosiotaan nopeasti.

Länsisalmi on pitänyt Facebook- ja Instagram-sivuja pari vuotta, mutta Maalaisjärki-kanava avattiin Youtubeen vasta vuodenvaihteessa. "En ole hirveästi käyttänyt Youtubea. Oli kynnys lähteä – isoveli kannusti."

Tavoitteena on ladata Maalaisjärki-kanavalle vähintään yksi uusi video viikossa. Jokainen uusi video on tuonut satoja lisätilaajia.

Materiaalia olisi enemmänkin, mutta aika ei meinaa riittää millään, Länsisalmi sanoo.

Pelkästään editointi vie helposti viisikin tuntia videota kohden. Moni ammattitubettaja teettääkin editoinnin ulkopuolisilla. Kuvaus tapahtuu lypsykarjatilan töiden ohessa.

Länsisalmi on opetellut videoiden teon ja editoinnin itse. Taustaltaan hän on markkinoinnin tradenomi. "Muokkaan ja kuvaan videot yhä puhelimella. Tavoite on ostaa uusi tietokone ja kamerakin."

Youtubessa yleisöä kiinnostaa erityisesti tarinankerronta: Annan sekä eri lehmien kuulumiset. "Monet lehmät ovat saaneet jo faneja."

Facebookissa taas vetävät vasikkakuvat sekä yhteiskunnallisesti kantaaottavat päivitykset.

Yleisö elää täysillä mukana Keisalan tilan arjessa. Kun lapinlehmä Nuorgam sairastui, videon kommenttikentän täyttivät huolestuneet ja kannustavat viestit.

Elokuussa ladatulla videolla (pääset katsomaan lisää videoita kanavan kautta täältä) Länsisalmi kertoo tuoreesta kihlauksestaan sekä rakkaimman lehmänsä Nuorgamin koettelemuksista.

Opetusta lypsykarjatilan arjesta tulee videoilla tekemisen ohessa. Tuoreella videolla hän esimerkiksi näyttää, miten lehmästä näkee lähestyvän poikimisen merkit.

Verkossa keskustelu kotieläintuotannon ympärillä käy toisinaan voimakkaana. Henkilökohtaisesti kritisoivaa palautetta tulee yllättävän vähän, Länsisalmi kertoo. "Se johtuu ehkä positiivisuudesta. Videoilta näkee että hoidan eläimiä hyvin."

Entä keitä tubettajia Maalaisjärki-kanavan pitäjä seuraa itse? "En käytä Youtubea muuten, en ole ikinä seurannut ketään."

Muilta tubettajilta onkin tullut palautetta, kuinka kanavan videoiden sisältö on valtavirrasta poikkeavaa.

"Ei liian hiottua. Kuvaan kerralla kaikki purkkiin."

Keisalan tilan elämää voit seurata Maalaisjärki-kanavalta Youtubesta, Instagramista ja Facebookista.