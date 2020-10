Video: Kyyttö juoksi raviradalle Orimattilassa – Eläinsuojelukeskus Tuulispää haluaa tarjota karkurille kodin

Kyyttö on tiettävästi päässyt karkuun läheiseltä teurastamolta.

Raviradalle saatiin tänään yllättävä vieras, kun Orimattilan Hevoskylän radalle kirmasi kyyttö. Videolla näkyy, kuinka se etenee radan reunaa rivakkaa tahtia.

Videon kuvannut Suvi Perttunen oli paikalla seuraamassa hevosten hiittejä. "Sillon kyyttö tuli viereiselle pellolle raviradan viereen. Kyyttö tuli siitä raviradalle ja hetken matkaa juoksi rataa."

Kyyttö on tiettävästi karannut läheiseltä teurastamolta ja siitä on tehty ilmoitus viranomaisille.

MT ei ole saanut toistaiseksi tietoa siitä, onko virkavalta saanut kyytön kiinni.

Myös eläinsuojelujärjestöt ovat kiinnostuneet omille teilleen päässeen naudan kohtalosta.

Karkurille on tarkoitus tarjota kotia Eläinsuojelukeskus Tuulispäästä. Tuulispää on eläinten turvakoti, jossa asuu ennestään useita nautoja. Joukossa on myös ainakin yksi kyyttöhärkä.

"Tarkoitus on mahdollisimman nopeasti ottaa yhteyttä Vainion Teurastamoon ja viranomaisiin, jos he olisivat tähän suostuvaisia", sanoo Oikeutta Eläimille -järjestön viestintävastaava Kristo Muurimaa. "Toivomme, että armo voisi käydä oikeudesta."