Jokien lämpeneminen uhkaa lohenpoikasia – nuoret kalat eivät toivu lämpöstressistäLuonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan nuoret kalat eivät kykene palautumaan lämpöstressistä, mikä haastaa sekä luonnonpopulaatioita että kalanviljelyä.
Lohenpoikaset ovat alttiita hapenpuutteen aiheuttamalle lämpöstressille, koska niiden hapenottokyky ei nouse edes Suomen olosuhteissa yleisesti esiintyvän lämpötilannousun aikana, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tuore tutkimus.
”Lohi on kylmään veteen sopeutunut laji, joka on erityisen herkkä lämpenemiselle”, akatemiatutkija Jenni Prokkola Lukesta kertoo tiedotteessa.
Ennen vaellustaan mereen nuoret lohet elävät joessa useita vuosia. Näinä vuosina aikana ne voivat altistua toistuville hellejaksoille ja pitkään jatkuvalle kesäaikaiselle lämpenemiselle.
Lämpöstressi voi hidastaa kalojen kasvua, heikentää lisääntymistä ja vähentää ruokahalua.
Kalat ovat alttiimpia pedoille ja vakavissa tapauksissa pitkittynyt lämpökuormitus voi Luken mukaan johtaa kalan kuolemaan.
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten lohenpoikaset kestävät pitkäaikaista lämpöaltistusta.
”Kaloja pidettiin ensin 16 asteen vedessä, joka vastaa tyypillistä kesälämpötilaa. Tämän jälkeen ne altistettiin kymmenen päivän ajan veden lämpenemiselle ensin 19 ja sitten 22 asteeseen”, tiedotteessa kuvaillaan.
Tutkimustulokset osoittivat, etteivät nuoret lohet pystyneet lisäämään hapenottokykyään veden lämmetessä.
Lämpötilan noustessa niiden kyky huolehtia elintärkeistä toiminnoista, kuten ravinnon hyödyntämisestä, kasvusta ja stressistä palautumisesta heikkenee.
Luken mukaan lämpeneminen on haaste myös kalanviljelylle ja kalojen altistumista korkeille lämpötiloille on tärkeää välttää myös tuotanto-olosuhteissa
”Liian lämmin vesi kuormittaa kaloja, hidastaa kasvua ja lisää tautiriskiä”, tiedotteessa kerrotaan.
Lohien elinympäristöjen lämpöoloja pyritään parantamaan jokien kunnostuksella ja ennallistamalla.
Ennallistamisen yhteydessä jokiin voidaan luoda kylmemmän veden suojapaikkoja, joihin kalat voivat vetäytyä kuumimpina aikoina.
Lohien elinympäristöjen lämpöoloja pyritään parantamaan jokien kunnostuksella ja ennallistamalla. Joen ravinnekuormituksen vähentäminen, sen luonnollisen mutkittelun palauttaminen sekä erikokoisten pohjamateriaalien lisääminen auttavat Luken mukaan muodostamaan viileämpiä virtapaikkoja.
Myös rantojen puuston säilyttäminen ja lisääminen sekä lahopuun jättäminen varjostavat Luken mukaan vettä ja hidastavat sen lämpenemistä.Artikkelin aiheet
