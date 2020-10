Turkistarhauskielto etenee maailman suurimpiin kuuluvassa turkistuottajamaassa – Puolan senaatti hyväksyi uuden eläinsuojelulakiluonnoksen

Johannes Tervo

Shadow-kettu suomalaisella turkistarhalla. Arkistokuva.

Puolan parlamentin ylähuone eli senaatti on hyväksynyt selkeällä äänienemmistöllä eläinsuojelulakiluonnoksen, joka kieltää muun muassa turkistarhauksen, tiedottaa eläinoikeusjärjestö Animalia.

Nyt eläinsuojelulaki etenee uudestaan alahuoneen ja sen jälkeen presidentin hyväksyttäväksi.

Turkistarhauskielto tulisi näillä näkymin voimaan vuonna 2023. Lakiehdotuksessa kiellettäisiin turkistarhauksen lisäksi muun muassa uskonnollinen teurastus ja sirkuseläimet.

Lakiuudistus on edennyt ripeästi. Uusi eläinsuojelulakiluonnos esiteltiin syyskuun alussa, ja alahuone hyväksyi sen muutamaa viikkoa myöhemmin.

Puola on maailman suurimpia turkisten tuottajamaita, joten sen mahdollinen päätös kieltää turkistarhaus on merkittävä. Virossa turkistarhauskieltoa on käsitelty parlamentissa useasti, mutta nyt lakiesitys ensimmäistä kertaa läpäisi ensimmäisen kuulemisen.

Turkisalalla on mennyt viime vuosina heikosti myös taloudellisesti, mikä on edesauttanut turkistarhauskieltojen tekemistä.

Virossa 23 kansanedustajaa teki turkistarhauksen kieltävän lakialoitteen kesäkuussa 2020. Laki kieltäisi läpi mennessään turkistarhauksen maassa 1.7.2023. Virossa on jäljellä kaksi kettutarhaa ja 15 chinchillatarhaa. Kaikki minkkitarhat ovat lopettaneet toimintansa.

Suomen eduskunnassa aiheesta ei ole äänestetty vuoden 2013 lakialoitteen jälkeen.

Turkistarhaus on kielletty jo Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Norjassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Serbiassa, Slovakiassa, Tšekissä, Makedoniassa, Kroatiassa, Sloveniassa sekä Bosnia-Hertsegovinassa.

Kettutarhaus on kielletty Tanskassa, Ruotsissa kettutarhaus on loppunut lakitiukennusten vuoksi. Saksassa ja Sveitsissä tiukemmat eläinten hyvinvointivaatimukset ovat lopettaneet tarhauksen.