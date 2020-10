Atria tekee historiansa suurimman investoinnin – 155 miljoonaa euroa siipikarjatuotannon laajennukseen Nurmossa

Jaana Kankaanpää

Vuosina 2010–2019 siipikarjanlihan kulutus on kasvanut Suomessa lähes 4 prosenttia vuosittain.

Atria on tehnyt päätöksen siipikarjatuotannon laajennusinvestoinnin toteuttamisesta.

Seinäjoen Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen rakennettavan tehtaan investoinnin arvo on noin 155 miljoonaa euroa ja se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen, yhtiö kertoo verkkosivuillaan.

Investoinnin myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 prosenttia.

Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut voimakkaasti jo usean vuoden ajan. Vuosina 2010–2019 siipikarjanlihan kulutus on kasvanut lähes 4 prosenttia vuosittain. Globaali siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana.

Kulutuksen kasvun ennustetaan jatkuvan Suomessa voimakkaana.

Uusi tehdas ja lisääntynyt kapasiteetti antavat Atrialle mahdollisuuden lisätä myös siipikarjatuotteiden vientiä. Investointi mahdollistaa tuotteiston kehittämisen yhä pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin.

"Noin vuosi sitten käynnistimme uuden tehtaan suunnitteluhankkeen ja viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit. Nurmon siipikarjatehdasta on uudistettava ja kapasiteettia täytyy lisätä pystyäksemme vastaamaan tulevaisuuden kulutuskysyntään. Vahvistaaksemme asemaamme siipikarjan ykkösenä Suomessa olemme päättäneet toteuttaa historiamme suurimman yksittäisen investoinnin", kertoo Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn.

"Atrian kilpailuetuna on kuluttajien arvostama täysin ilman antibiootteja kasvatettu kananliha. Lihan kotimainen alkuperä on meille kunnia-asia ja suurimmassa osassa kanatuotteitamme pakkauksissa näkyy lihan alkuperä tilalle asti. Uusi teknologia mahdollistaa yhä useampien tuotteiden tilamerkinnät pakkauksissa", sanoo Gröhn.

Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian ja sen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana.

Huomenna torstaina Atria kertoo heinä–syyskuun tuloksestaan.