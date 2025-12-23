Forest.fi: Näin luonnonkuusi kiinnostaa Britannian ja Yhdysvaltojen joulunviettäjiäNuoret britit suosivat luonnonkuusta enemmän kuin vanhat ikäluokat.
Joulukuusiperinne sai alkunsa Saksassa 1400–1500-luvuilla ja rantautui Pohjoismaihin 1700-luvulla. Suomessa ensimmäiset kuuset koristivat pappiloita ja säätyläisperheiden taloja 1800-luvun alussa.
Metsäkeskuksen arvion mukaan Suomessa pystytetään nykyisin reilut 1,3 miljoonaa joulukuusta. Suomalaiset ovat uskollisia aidolle kuuselle: arviolta kolme neljäsosaa kodeissa pystytettävistä joulukuusista on luonnonkuusia.
Myös Isossa-Britanniassa kuusi on vakiintunut osa joulunviettoa: tutkimusten mukaan noin 85 prosenttia aikuisista hankkii kuusen jouluksi. Valinta aidon ja tekokuusen välillä kuitenkin jakaa kansaa, uutisoi verkkosivusto Forest.fi.
YouGovin kyselyn mukaan vuonna 2022 vain 15 prosenttia joulua viettävistä briteistä kertoi hankkivansa aidon kuusen, kun taas 67 prosenttia turvautui tekokuuseen – joko jo omistamaansa (60 prosenttia) tai vasta ostettavaan (7 prosenttia).
Ikäryhmien välillä näkyy Isossa-Britanniassa selvä ero. Nuorista, 18–24-vuotiaista, neljännes valitsee aidon kuusen, kun taas yli 65-vuotiaista vain 9 prosenttia tekee samoin.
“Vanhemmat ikäluokat ovat usein hankkineet tekokuusen jo vuosia sitten, aikana jolloin ympäristökysymykset eivät olleet yhtä näkyviä”, YouGovin kansainvälinen markkinatutkimus toteaa.
Yhdysvalloissa tekokuusi on selvästi valtavirtaa: tuoreiden kyselyiden mukaan jopa 80 prosenttia kotitalouksista, jotka hankkivat joulukuusen, valitsevat muovisen vaihtoehdon. Syynä ovat käytännöllisyys ja helppous – sama kuusi kestää useita jouluja, eikä se varise tai vaadi erityistä hoitoa, perustelee Yhdysvaltain tekokuusiteollisuutta edustava American Christmas Tree Association yhdistys.
