Lintuinfluenssaa Hollannissa, Venäjällä ja Englannissa – lähes 500 000 lintua on lopetettu tai määrätty lopetettavaksi siipikarjatiloilla

Myös Saksassa on löydetty kuolleita villilintuja, joiden epäillään kuolleen lintuinfluenssan seurauksena.

Johannes Tervo

Hollannin itäosissa sijaitsevalta broileritilalta lopetettiin huomattava määrä eläimiä. Kuvassa broileriemoja. Kuvan linnut eivät liity tapaukseen.

Hollannissa on määrätty lopetettavaksi kahdella siipikarjatilalla yhteensä 200 000 lintua lintuinfluenssan takia.

Asiasta kertovat Politico ja BBC.

Tiloilta on löytynyt lintuinfluenssan erittäin tarttuvaa ja linnuilla korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N8-muotoa. Tilat sijaitsevat maan itäosassa Altforstin kylässä ja Puiflijkissa.

Hollanti on merkittävä munien ja siipikarjanlihan viejämaa.

Useilta muilta lähiseutujen tiloilta on otettu näytteitä lintuinfluenssan varalta, kertoo Politico. Kuljetuskielto on voimassa 10 kilometrin säteellä tilasta. Se koskee paitsi lintuja ja lihajalosteita, myös munia, lantaa ja käytettyjä kuivikkeita. Myös harrastelintujen pitäjille on asetettu tiukat hygieniasäädökset.

Hollantilaisia siipikarjantuottajia on kehotettu pitämään linnut sisällä.

H5N8-lintuinfluenssan on epäilty levinneen muuttolintujen mukana Venäjältä. Venäjän länsiosissa Kostromskayan alueella siipikarjaa on teurastettu tartunnan leviämisen pysäyttämiseksi, kertoo Reuters. Yhteensä lintuja teurastettiin 283 000 eläimen parvi.

Myös Englannissa lintuja on määrätty lopetettavaksi. Pienellä siipikarjatilalla maan luoteisosassa Chesiressä lopetetaan 13 000 lintua tartunnan takia.

Saksassa löydettiin hiljattain yli 1 000 kuollutta villiä lintua, joiden kuolinsyyksi epäillään lintuinfluenssaa.

Linnuille lintuinfluenssan korkeapatogeeninen muoto on erittäin vaarallinen ja tarttuu helposti linnusta toiseen. Lintuinfluenssan leviämisen riskiä ihmisiin pidetään pienenä.

Suomessa H5N8-lintuinfluenssaa tavattiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Tartuntoja ei kuitenkaan ole koskaan ollut Suomessa siipikarjatiloilla.