Kaurahiutaleille napsahti palkinto jo ennen kuin pikkumyllyn tuote oli myynnissä – Puolen hehtaarin metsällä ei ole tuotevarastoja, vaan vilja jauhetaan tilausten tahtiin

Kari Salonen

Puolen hehtaarin metsän valikoimaan on vielä tänä vuonna tulossa uusia tuotteita, Elina Lintula kertoo.

Moni joutuu tekemään pitkään töitä, ennen kuin yrityksen tuotteet tulevat tunnetuiksi. Aivan toisin kävi Joeli ja Elina Lintulalle: he saivat kuulla kaurahiutaleensa saamasta kunniamaininnasta samalla viikolla kuin tuote tuli myyntiin.

Loimaan Mellilässä sijaitsevan luomutilan myllytoiminta käynnistyi lokakuussa. Tuoteideana on tuoreus: mitään ei valmisteta varastoon, vaan pelkästään tilausten mukaan. Asiakas saa aina vasta jauhettua jauhoa tai juuri litistettyä hiutaletta.

Lintulat uskovat ideaansa, joten he lähettivät uusia tuotteitaan saman tien Vuoden luomutuote -kisaan. "Meni tosi tiukille, että pakkaukset ehtivät valmistua ennen kuin osallistumisaika umpeutui", Elina kertoo.

Kiirehtiminen kannatti. Kilpailun raati luonnehti Tuore & Höyryttämätön -kaurahiutaletta sanoin: ”Luulimme, että kaikki puurot on jo maistettu, mutta tämä yllätti!”

Maun lisäksi tuotetta kehuttiin läpinäkyvästä tuotantoketjusta.

Juuri näitä asioita Lintulat olivat halunneet painottaa, ja viesti saatiin heti läpi!

Molemmista paistaa pidättelemätön tyytyväisyys. "Eihän se varsinaissuomalaiseen luonteeseen kuulu, mutta olemme kyllä tuotteistamme aidosti tosi ylpeitä", Elina sanoo.

Tila siirtyi luomuun jo Joelin vanhempien aikaan vuonna 2000. Sukupolvenvaihdos tehtiin 2006. Luomussa pysyminen oli Joelille itsestäänselvyys.

"Luomu on paljon mielenkiintoisempaa kuin tavanomainen viljely. En tosin osaa kovin syvällistä vertailua tehdä, koska minulla ei ole muusta kokemusta", isäntä toteaa.

Hänestä on kiinnostavampaa löytää ratkaisut ravinnetarpeeseen kasvien kautta ja maaperästä kuin lannoitesäkistä.

Kasvinvuorotus on kymmenvuotinen – kaksi nurmivuotta, kaksi hernevuotta ja loput viljaa.

Käytössä ovat alus-, peite- ja kerääjäkasvit, muun muassa valko-, veri- ja alsikeapila sekä italianraiheinä. Ne kylvetään viimeisellä äestyskerralla ennen kylvöä.

Kasvivalikoimaan on nyt otettu mukaan syysviljaa. Sen jälkeen ensi syksynä aiotaan kokeilla syyskasveja, esimerkiksi sinappia, retikkaa, hunajakukkaa ja tattaria, pitämään maa kasvipeitteisenä mahdollisimman pitkään.

Lintulat viljelevät nyt pariasataa hehtaaria Loimaalla ja Ypäjällä. Kaurasta tulee myllytoiminnan myötä tärkein kasvi.

Ajatus omasta myllystä oli itänyt pariskunnan mielissä jo pitkään. Kun viljaa tuotetaan rakkaudella, huolella ja ajatuksella, miksi laatutavara pitäisi myydä bulkkituotteena? Eikö sen voisi jalostaa itse?

Moni tila myy omia viljajalosteitaan, mutta yleensä ne käyvät muualla jauhettavina. Lintuloiden ajatus oli, että kaikki tapahtuu omalla tilalla, kylvöstä korjuuseen, jalostukseen ja pakkaamiseen asti.

Vuodenvaihteessa suunnitelma lopulta päätettiin toteuttaa. Elina on hoitovapaalla virastaan sosiaalialalla, ja uusperheen nuorimmainen, Touko, oli varttunut 9-kuiseksi.

Sopivia laitteistoja oli vertailtu netissä jo pitkään. Moni mylly vaatii kerralla vähintään sadan kilon viljamäärän, mutta se ei sopinut Lintuloiden tuoreusajatukseen.

Nyt myllytilassa on kaksi puoliteollisen mittakaavan myllyä, kauralle ja vehnälle omansa. Niillä voi jauhaa vaikka kilon kerrallaan, ihan sen mukaan, millaisia tilauksia verkkokaupasta tai Rekosta tulee.

"Varsinkin kauralla tuoreus on tärkeää. Siinä on paljon hyviä rasvoja, joiden maku alkaa muuttua nopeasti jauhatuksen jälkeen", Elina sanoo.

Myllyjen lisäksi tilassa on kauran litistyslaite.

Teollinen kaurahiutale on usein viipaloitua jyvää, joka on lisäksi höyrykäsitelty säilyvyyden lisäämiseksi, Joeli kertoo. Lintuloiden palkittu tuote on kuorittua ja kokonaisena litistettyä jyvää, jota ei ole höyrykäsitelty.

Alun perin Lintulat ajattelivat, että tuotteet saadaan markkinoille jo kesällä. Tekemistä oli kuitenkin ajateltua enemmän.

Piti muun muassa rakentaa myllytila vanhaan sikalaan, saada aikaan hyvät verkkosivut ja miettiä pakkausten ulkoasu.

Kauratuotepakkauksia koristaa nyt kettu, vehnän suojeluseläin on ilves. Joka pakkauksessa kerrotaan, milloin vilja on kylvetty, korjattu ja jalostettu.

"Löysimme huikeat tyypit tekemään sekä pakkauksia että verkkosivuja", Elina hehkuttaa.

Tuotemerkiksi tuli Puolen hehtaarin metsä – tilan peltojen keskellä olevan, molemmille tärkeän metsikön mukaan.

Työn lisäksi riitti byrokratiaa. "Olen aina ajatellut, että sosiaaliala on byrokraattinen, mutta kyllä tämä oli potenssiin tuhat", Elina toteaa. "Ihan järkyttävää!"

Onneksi Ruokaviraston tarkastaja hoiti lopulta kaiken maaliin, ja huoli hellitti.

Nyt yrittäjät katsovat valoisin mielin tulevaan. Elina lopettelee tuotteistamisen ja palvelumuotoilun opintojaan, joita kehuu yrittäjälle todella hyödyllisiksi, ja suunnittelee jatko-opintoja elintarvikealalla.

Uusia tuotteita on tulossa jo tänä vuonna, ja seuraavan sadonkorjuun jälkeen vielä lisää. Ne ovat vielä salaisuuksia. Voi vain arvella, liittyvätkö kesällä istutetut pensasmustikka- ja vadelmaviljelmät asiaan.