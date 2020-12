Maailman eläintautijärjestö: Lehmät, siat tai siipikarja eivät levitä koronavirusta – turkiseläimet sen sijaan uhka

Pekka Fali

Tuotantoeläimiä on koeolosuhteissa altistettu covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle.

Karja ei levitä koronavirusta ihmisiin, kertoo Maailman Eläintautijärjestö OIE.

Lihatuotteista koronaviruksen saaminen on siis nykyisen tutkimustiedon valossa epätodennäköistä.

Toisin on turkiseläinten kuten minkin laita. Niiden on havaittu voivan levittää koronavirusta. Joissakin tapauksissa koronaviruksen on havaittu leviävän myös kissojen ja tiikereiden keskuudessa.

Aiheesta on tehty useita tutkimuksia eri puolilla maailmaa, kertoo OIE:n koronaviruksen leviämistä tarkastelleen valmiusosaston johtaja Keith Hamilton.

OIE työskentelee tiiviisti YK:n sekä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Sillä on 182 jäsenjärjestöä.

Tuotantoeläimiä kuten siipikarjaa on koeolosuhteissa altistettu covid-19-tautia aiheuttavalle virukselle. Niillä ei kuitenkaan ole havaittu herkkyyttä viruksen suhteen.

"Lihantuotantoon käytetyt eläimet eivät ole riski viruksen leviämiselle", Hamilton sanoo.

Minkeistä leviävät tartunnat ovat sen sijaan vakava uhka, koska minkit voivat saada koronatartunnan ihmisiltä herkästi.

"Koska minkkejä pidetään tiiviisti, tauti voi levitä nopeasti. Minkkitarhoilla on havaittu minkkien pystyvän tartuttamaan myös muita eläimiä, kuten kissoja. On myös uhka, että minkit voivat levittää tautia villieläimiin."

Viruksen on epäilty olevan alkujaan myös peräisin villieläimistä. Viruksen tarkempaan alkuperään liittyy kuitenkin yhä tiedollisia aukkoja, Hamilton summaa.