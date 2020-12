Tume-Agri ja Junkkari saavat lapualaiset toimitusjohtajat

Tume-Agri ja Junkkari

Suomen kolmesta kylvökonevalmistajasta kaksi saa uuden toimitusjohtajan vuoden vaihteessa. Tume-Agrilla aloittaa Jorma Lähetkangas (vas) ja Junkkarilla Toni Ruokoja, molemmat lapualaisia.

Lapualla on vahva ote kotimaisesta kylvökonevalmistuksesta vuodenvaihteen jälkeen. Tume-Agrin johdossa aloittaa Jorma Lähetkangas (37) ja Junkkarille löytyi toimitusjohtaja talon sisältä, Toni Ruokoja (41).

Lähetkangas ja Ruokoja asuvat molemmat Lapualla ja ovat melkein naapureita. Välimatkaa taitaa olla viitisen kilometriä, Ruokoja miettii. Johtajat ovat myös tuttuja keskenään.

Ruokoja tuli Junkkarille kesätöihin 2003 ja sai vakituisen paikan vuotta myöhemmin. Lähetkangas on myös Junkkarin kasvatteja ja oli töissä lähes vuosikymmenen, kunnes siirtyi kolme vuotta sitten metallialan alihankkijan Nortech Metalin johtoon.

Yhtiötkin ovat samankokoisia. Junkkarin liikevaihto ylittää 9 miljoonaa euroa ja Tume-Agrin viimeisimmässä tilinpäätöksessä liikevaihtoa oli runsas miljoona enemmän. Työntekijöitä on vastaavasti 55 ja 60. Tume keskittyy kylvölannoittimien ja muokkareiden valmistukseen, kun Junkkari tasaa kylvölannoittimien työhuippuja hakkureilla.

Junkkari lopetti keväällä traktorin perävaunujen valmistuksen. Perävaunumarkkina on erittäin kilpailtu ja sitä on vaikea saada kannattavaksi, Ruokoja perustelee.

Tuoreet toimitusjohtajat näkevät maatalouskonealan näkymät varsin valoisina.

Maatalous on kärsinyt koronasta sittenkin vähän ja kummallakin konepajalla tilauskirjat ovat täyttyneet mukavasti.

Liikevaihto on kasvanut viime vuosina ja tämäkin kausi näyttää selkeää kasvua, Lähetkangas kertoo. Ruokojan mukaan ennakkokauppaa on tehty selvästi vuoden takaista vilkkaammin.

Korona on kuitenkin pitänyt kummankin konepajan varpaillaan ja etätöitä on tehty niin paljon kuin suinkin. Tartunnoilta on vältytty ja varovainen pitää olla, sillä vuoden kiivain sesonki on alkamassa, Ruokoja miettii.

Tume-Agrin omistus on muuttumassa ja Pel-Tuote tulee keväällä yhtiön pääomistajaksi. Se merkitsee yhteistyön tiivistymistä, mutta kylvökoneiden valmistus jatkuu Turengissa, Lähetkangas kertoo.

Tume myy tuotteet itse, kun Junkkarin koneet ovat Hankkijan edustuksessa.

Ruokoja ja Lähetkangas korostavat kylvökoneiden vientiä, jotta yhtiöt pysyvät kasvu-uralla. Kotimarkkina on keskeinen, mutta Ruokoja näkee, että suomalaisille kylvölannoittimille on kysyntää myös muualla.

Lähetkangas virittelee ajatusta käytettyjen koneiden viennistä. "Kun kotimaan myynti on itsellä, myös vaihtokoneet kiertävät yhtiön kautta. Tehdaskunnostetut koneet voisivat olla vaihtoehto vientimarkkinoilla."

Ruokoja luottaa uusiutuvan energian suosion jatkuvan. "Pienille ja keskisuurille hakkureille riittää menekkiä kotimassa ja etenkin viennissä."