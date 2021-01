Hilda-hieho ei saa enää hengailla vain hevosten kanssa – tuomioistuin pakottaa hankkimaan seuraksi nautoja

Eläinsuojelulain kiemurat ovat johtaneet siihen, että Hildan tapausta on käsitelty eri oikeusasteissa vuodesta 2019.

Kuvakaappaus / atl.nu

Hilda-hiehon hyvinvoinnissa ei ole todettu olevan mitään ongelmia, vaikka se elää yhdessä hevosten kanssa.

Hilda-hieho on vasikasta saakka elänyt hevosten kanssa. Nyt korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että yhteiselo pelkkien hevosten kanssa päättyy ja Hildan on saatava lajitoveriensa seuraa. Ruotsalaisen lehmän tapauksessa kertoo ATL.

Oikeus vetoaa vuoden 2019 eläinsuojelulakiin. Sen mukaan naudat ovat tuotantoelämiä ja siksi niiden pitää saada olla lajitoveriensa seurassa.

.Västerbottenin läänissä Vännäsissä elävä Hilda on omistajansa Marika Anderssonin lemmikki. Andersson on blogissaan kertonut taiteellisesta hiehostaan, joka muun muassa saa torkkua sisällä. Hilda on omistajansa kanssa vieraillut hoitokodeissa.

Hildan hyvinvoinnissa ei ole todettu olevan mitään ongelmia

Hiehon tapausta on puitu hiehon kotiläänin hallintoneuvostossa sekä alemmissa oikeusasteissa vuodesta 2019. Hilda omistajineen nousi julkisuuteen Crime Journal -lehden kerrottua siitä viime keväänä.

Suomessa kuuluisuuteen nousi vuonna 2019 pöytyäläinen Simo-sonni. Se karkasi kotitilaltaan ja vaelsi naapurikylään hevoslaitumelle. Arka sonni ei antanut kiinni, joten se sai jäädä Niina Mannisen ja Eero Toikan tilalle hevosten seuraan.

ATL: Kviga som hänger med hästar måste hänga med kor

Lue myös:

Simo-sonni tuli metsästä hevosten kaveriksi – karkulainen jäi kesäksi taloon