Paanalan tila nelinkertaisti lypsylehmien määrän – Viitasaarelle nousi kolmen robotin ja 200 lehmän navetta

Visa Vilkuna

Paanalan tila päätyi kokonaisurakkaan uuden navetan suunnittelussa ja rakentamisessa, jolloin rakentaminen haittasi mahdollisimman vähän maidontuotantoa.

Viitasaaren Pasalan kylässä osakeyhtiönä Paanalan lypsykarjatilaa pyörittävät Silja ja Jyrki Koskinen yhdessä poikansa Henrin kanssa pääsivät täyttämään uutta navettaa heti vuoden alussa.

Kuusirivisessä navetassa on 202 paikkaa lypsylehmille ja rakennusala on hieman päälle 2 800 neliötä. Eläintiloja on vajaat 2 500 neliötä, rehustamolle on varattu 176 neliötä ja aputiloja varten 85 neliötä.

Navetan rakentaminen oli Koskisten mielestä järkevintä antaa ammattilaisten käsiin. Vain pohjatyöt murskeen ja hiekan ajoineen oli tilan väen vastuulla.

"Kokonaisurakka oli mielestämme turvallisin ratkaisu. Näin tiesimme hinnan ja aikataulun täsmälleen, jolloin itse pystyimme keskittymään maatilan hoitamiseen sen vaatimalla tarmokkuudella", Henri Koskinen toteaa.

Ennen päätöksen tekoa urakkaa kilpailutettiin neljän toimijan välillä huolellisesti.

Navetassa on Pellon Groupin kalusteet, De Lavalin koneistus ja Lujabetonin elementit. Varsinaisen rakennustyön teki Vana Valmisnavetta oy:n ammattilaiset.

"Yhdeltä toimittajalta otettu laitteisto keskustelee taatusti keskenään ja huollon kannaltakin tällä ratkaisulla saadaan etua", Koskiset muistuttavat. "Merkkiuskollisuus ei vaivannut, koska edellisiä merkkejä ei käytännössä ollut."

Kokonaisuuden pilkkominen useampaa osaurakkaan epäilytti. Hankkeesta pitää olla vastuussa yksi ja sama taho, Koskiset korostavat.

Varteenotettavia rakennusliikkeitä ei niin vain löydy ainakaan sellaisia, jotka kykenevät ottamaan uudenaikaisen navetanteon kokonaisurakkana. Urakoitsijan valinnassa painoi vahvasti myös yrityksen ja sen rakentajaporukan suomalaisuus, Koskiset perustelevat.

Navettahanketta suunniteltaessa mielessä oli useita vaihtoehtoja. Koskiset kiertelivät ennen päätöksentekoa useissa navetoissa keräämässä kokemuksia ja näkemyksiä.

Toisten viljelijöiden hyvät ja huonot kokemukset olivat arvokkaana apuna omia suunnitelmia hiottaessa.

Teräshalli ei ollut oikeastaan edes harkinnassa, sillä Pohjolan karut olot vaativat Koskisten mukaan betonirunkoa ja jämeriä liimapuupalkkeja. Helppohoitoisuus ja pitkäikäisyys ratkaisivat.

Painovoimainen ilmanvaihto toimii valoharjan ja sivuseinien avattavien valoverhojen kautta. Aputiloissa on koneellinen ilmanvaihto.

Valiolta vuokrattu 15 500 litran maitotankki on rakennuksen ulkopuolella, jotta katonalustila saataisiin mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi eläimille.

Visa Vilkuna

Olihan se iso kertahyppy, 48-paikkaisesta parsinavetasta kolmen lypsyrobotin ja 202-paikan pihattoon, Henri, Silja ja Jyrki Koskinen toteavat

Laajennukseen on varauduttu jo vuosia. Hiehoja on kasvatettu pian kaksi vuotta tulevan navetan tarpeisiin. Samalla emolehmien kasvatuksesta luovuttiin ja keskityttiin lypsykarjaan.

Oman kasvatuksen lisäksi navettaan saadaan kevään mittaan kaksi kokonaista lypsykarjaa, jolloin kaikki robotit saadaan käyttöön. Laskelmien mukaan ja jos yllätyksiä ei tule, niin vajaan vuoden päästä jokainen parsipaikka on käytössä.

Sairas- ja poikimakarsinan kuivitettu pinta-ala on 164 neliötä.

Karsinan yhden seinän takana olevat kahdeksan vasikkakarsinaa on toteutettu varsin nokkelasti. Karsinan vanerisessa takaseinässä on luukku, josta vasikka on helppo nostaa omaan karsinaansa. Samaisesta luukusta vasikkakarsinan tyhjentäminen on helppoa.

Täyttöpöytä, kiinteä apevaunu ja kiskoruokkija muodostavat Koskisten mukaan taloudellisen ja järkevän kokonaisuuden.

Traktori ja apevaunu olisivat sitoneet yhden työntekijän rehustukseen.

Tämän kokoisen navetan tarpeisiin apevaunun eteen olisi valjastettava varsin tehokas traktori, jolle polttoaine kelpaa. Lähes äänetön kiskoruokkija on eläintenkin kannalta miellyttävä ratkaisu, Jyrki Koskinen toteaa.

Aputilat on sijoitettu varsinaisen 37 x 73 metrisen rakennuksen ulkosivulle. Näin koko suorakaiteen muotoinen ala saatiin hyödyntämään eläinten tarpeita.

Jos aputilat olisi tehty toiseen kerrokseen navetan sisälle, se olisi sotkenut navetan päädyssä tapahtuvaa liikennöintiä.

"Olihan se iso loikkaus, kun 48-paikkaisesta parsinavetasta siirryttiin kolmen robotin pitkälle automatisoituun navettaan. Mutta meidän yrityksemme tulee antamaan toimeentulon kahdelle taloudelle", Koskiset perustelevat.

Visa Vilkuna

Sähkön saanti on varmistettu järeällä varavoimakoneella.