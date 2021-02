Afrikkalaisen sikaruton epäillään leviävän Kiinassa laittomien rokotteiden välityksellä

Kiinassa todettiin afrikkalaista sikaruttoa ensimmäisen kerran vuonna 2018. Se jälkeen tauti on levinnyt vauhdilla ja aiheuttanut suuria taloudellisia tappioita maan sianlihantuotannolle.

Sanne Katainen

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole todettu Suomessa.

Kiinalaista sianlihantuotantoa piinaa muunnos afrikkalaista sikaruttoa (ASF) aiheuttavasta viruksesta.

Tutkimuksissa on paljastunut, että uudentyyppinen virus on samanlainen kuin heikennettyä virusta sisältävissä laittomissa, virallisesti kielletyissä rokotteissa.

Toistaiseksi ei ole kyetty arvioimaan, paljonko laitonta rokotetta. Voi olla mahdollista, että rokotteita on useita, mutta tästäkään ei ole tietoa.

Asiasta kertovat muun muassa UkrAgroConsult, The Pig Site ja PigProgress.

Virukset kykenevät mutatoitumaan luonnollisesti, mutta yhdysvaltalainen eläinlääkäri E. Wayne Johnson ei usko, että tästä olisi Kiinassa kyse. Johnson työskentelee konsulttina Kiinan pääkaupungissa Pekigissä.

Rokotevirus kykenee leviämään sikojen joukossa ja sairastuttamaan niitä aivan samalla tavalla kuin luonnollinen virus.

Vuosi sitten maaliskuussa Kiinalainen Harbin instituutti tiedotti kehittäneensä afrikkalaiseen sikaruttoon tehoavan rokotteen. Yhteyttä virallisen kehitystyön ja laittoman rokotteen välillä ei ole pystytty osoittamaan.

Afrikkalainen sikarutto on kyykyttänyt Kiinan sianlihantuotantoa vuodesta 2018. Miljoonia sikoja on joko kuollut afrikkalaiseen sikaruttoon tai tapettu varotoimenpiteenä sen leviämisen estämiseksi. Seurauksena on ollut jopa pula lihasta.

Maa koettaa saada sianlihantuotantoaan jaloilleen muun muassa valtavilla sikalainvestoinneilla.

Johnson ymmärtää laittomiin rokotteisiin turvautuvia kiinalaisia sianlihantuottajia. Vaikeassa tilanteessa he ovat alttiita esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden painostukselle sekä huokutukselle turvautua laittomiin menetelmiin.

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vaarallinen ja erittäin tarttuva tauti, jota ei voida parantaa eikä siihen ole toistaiseksi olemassa luotettavaa rokotetta.

The Pig Site: China’s ASF woes could linger in 2021

UkrAgroConsult: ASFv mutation in China: What does it mean on-farm?

Lue myös:

Vietnam kertoo aloittavansa rokotteen valmistamisen afrikkalaista sikaruttoa vastaan – kaupallinen tuotanto alkaa kevätkesällä