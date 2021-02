Kotieläintuotannon kansainvälinen tilastojätti valitsi suomalaisen yhteistyökumppanin – Mtech Digital Solutions uudistaa ICAR:in tilasto- ja jäsenpalveluita

ICAR:n tavoitteena on edistää tuotantoeläinten tunnistamista sekä kehittää ja parantaa eläinten tuotoskyvyn kirjaamista ja arviointia.

Mtech Solutions on muun muassa laatinut Minun maatilani -ohjelmistokokonaisuuden.

Kansainvälinen tuotantoeläinten rekisteröintiä ja tuotosseurantaa organisoiva ICAR (the International Committee for Animal Recording) järjestö aloittaa yhteistyön suomalaisen teknologiatoimittaja Mtech Digital Solutions -konsenin kanssa.

Mtechin työnä on uudistaa ICAR:in tilasto- ja jäsenpalvelut organisaation verkkosivuilla. Tilastojen taustalla on tietomäärä, joka kerätään järjestön jäseniltä tuotosseurantaorganisaatioilta 60 maasta eri puolilta maailmaa.

ICAR:n tavoitteena on edistää tuotantoeläinten tunnistamista sekä kehittää ja parantaa eläinten tuotoskyvyn kirjaamista ja arviointia. Tavoitteena on, että kerättyä tietoa käytetään muun muassa kotieläintiloilla, kun mietitään kotieläintuotannon kannattavuutta tai tilan johtamista. Organisaatiolla on myös akkreditoituja eli varmennettuja laboratorioita.

Mtech on puolestaan teknologiatoimittaja, joka on keskittynyt digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtiön taustalla on pitkä kokemus jalostus- ja neuvontaorganisaatioiden sekä maatalousyrittäjin verkkopalvelujen ja ICT-ratkaisujen toimittajana.

Muun muassa Minun Maatilani -ohjelmistokokonaisuus on Mtechin laatima. Eläinten terveys ETT ry:n kanssa konserni on kehittänyt nautatilojen kansallisen terveydenhuollon järjestelmä Nasevasta rajapintojen kokonaisuuden, joka tuo tiedot käyttäjälle eri järjestelmistä yhteen palveluun.

Asiakkaita ovat olleet myös esimerkiksi Suomen Ruokatietoyhdistys sekä Erikoisrehutehdas Vilomix Finland Oy

Vantaalla pääkonttoriaan pitävän Mtechin omistavat ProAgria, Faba osuuskunta ja MTK.