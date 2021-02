Tehotuotannolla on huono kaiku väärin perustein – tästä olivat yhtä mieltä Kuopion hiippakunnan piispa sekä keiteleläiset tuottajat

Pentti Vänskä

Piispa Jari Jolkkonen keskusteli lihantuotannosta Jyri-Pekka Lemettisen kanssa perjantaina Keiteleellä.

Millainen teidän työpäivänne on? Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen esitti tämän kysymyksen Keiteleen vierailullaan sekä Jokinotkon tilan Jyri-Pekka Lemettiselle että Maaherran tilan Markku ja Erja Paanaselle.

Koska molemmat tilat ovat eläintiloja, ympärivuorokautinen vastuu ja tarkastuskäynnit eläinten luona korostuivat.

Jolkkonen oli kiinnostunut nimenomaan maidon- ja lihantuottajien arjesta sekä eläinten että tuottajien hyvinvoinnista. Hän kuunteli, antoi tuottajien kertoa tuntemuksistaan ja kyseli innokkaasti. "Minkä ikäisenä lihakarja lähtee teuraaksi? Kuinka paljon eläimet syövät päivässä? Soittaako lypsyrobotti tosiaan teidän kännyköihin, jos on ongelmia?"

Keskusteluun nousi myös tehotuotannosta puhuminen. Piispa kertoi, että sanan käyttäminen on häirinnyt häntä. Sekä Paanasten että Jolkkosen havainto oli, että sanalla on negatiivinen kaiku ja sen merkitys on väärinymmärretty maatalouteen liitettynä.

Piispan viesti molemmilla tiloilla oli, että hän vakuuttui eläinten hyvinvoinnista.

"Massatuotanto voisi olla parempi sana kuvaamaan eläintuotantoa, jossa on negatiivisia lieveilmiöitä. Tehokas tuotanto tarkoittaa parhaan mahdollisen hoidon ja ravinnon tarjoamista eläimille olemassa olevissa olosuhteissa. Se on tuotantoa, jossa hyödynnetään tekniikkaa ja usein tehokas tuotanto on myös ympäristöteko", kokosi Markku Paananen keskustelua yhteen.

Hän myös totesi, että tuottajia on kannustettu tehostamaan tuotantoa, jotta tilat pärjäisivät taloudellisesti paremmin.

