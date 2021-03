Laitilalainen Munax siirtyy tanskalaisomistukseen

Sanne Katainen

Tanskalaisomistus Suomen maatalousbisneksessä jatkaa kasvuaan.

Laitilalaisen Munax Oy:n koko osakekanta on myyty tanskalaiselle kananmuna-alan markkinajohtajalle Danaeg-konsernille. Danaeg on ollut Munaxin vähemmistöosakas vuodesta 2015 asti.

Munax Oy:n toimiva johto toimitusjohtaja Janne Torikan johdolla ja koko muu henkilöstö jatkavat tehtävissään, yritys kertoo verkkosivullaan.

Jatkossa Munax toimii itsenäisenä yhtiönä Danaeg-konsernissa.

"Munax on tullut siihen vaiheeseen kehityksessään, että tarvitsemme vahvan kumppanin viemään ideoitamme ja innovaatioitamme eteenpäin", Torikka toteaa.

"Nykyisellään Munax on kasvanut kolmella paikkakunnalla toimintaa pyörittäväksi kokonaisuudeksi. Uusi omistaja sitoutuu vahvasti kasvattamaan Munaxia entisestään", hän sanoo.

Pohjoismainen omistus on Torikan mukaan suomalaiselle tuottajalle hyvä asia. "Yritys on ehdottomasti paras kumppani viemään kananmunaosaamistamme uudelle asteelle."

”Viime vuosina olemme tulleet lähelle Munaxia ja perehtyneet Suomen munamarkkinoihin erittäin hyvin", Danaegin konsernijohtaja Jann Dollerup Vig Jensen kirjoittaa.

"Uskomme, että Munaxin hankinnan myötä voimme kasvattaa kokonaisvientiämme ja samalla olla entistäkin suuremmassa roolissa – ei vain Suomessa vaan myös Pohjoismaissa."

Konsernijohtajan mukaan Munaxin hankinta sopii täydellisesti yhtiön kokonaisstrategiaan, jossa yhtiö keskittyy kasvamaan Pohjoismaissa muun muassa yritysostojen, uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämisen ja viennin vahvistamisen kautta.

”Munax on ollut hyvin visionäärinen lähestymistavassaan liiketoimintaan. Vuosien mittaan he ovat investoineet voimakkaasti tuotantolaitoksiinsa, ja nykyään heillä on yhtenäinen tehdas, joka on yksi Pohjois-Euroopan nykyaikaisimmista ja tehtaan laajentamiseksi on jo kunnianhimoisia suunnitelmia", Jann Dollerup Vig Jensen jatkaa suitsutustaan.

Danaeg-konserni perustettiin vuonna 1895 kananmunaosuuskunnaksi. Puolet konsernista on 62 tanskalaisen ja ruotsalaisen munantuottajan omistuksessa. Toisen puolen omsitaa raaka-ainekonserni DLG, joka on yksi Euroopan suurimmista maatalousyrityksistä.