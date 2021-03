Viljelijä sai koronan ja jäi "täysin yksin": "Lomittajaakaan ei saa avuksi, vaan eläimet on pakko hoitaa sairaana"

Varsinaissuomalaisessa pikkukunnassa on todettu lyhyessä ajassa 17 koronatartuntaa. Päiväkoti on kiinni ja tauti piinaa ainakin kahta karjatilaa.

Huolellisuuskaan ei auttanut, kun korona livahti karjatilalle Oripäässä.

"Viljelijä on jätetty täysin yksin, jos hän sairastuu koronaan", oripääläinen karjankasvattaja toteaa hämmentyneenä MT:lle.

"Lomittajaakaan ei saa avuksi, vaan eläimet on pakko hoitaa sairaana. Yksi lomittaja olisi ehkä voinut tulla, mutta hänkin kieltäytyi ehdottomasti, kun kuuli koronatartunnasta", viljelijä kertoo.

Viljelijä kertoo kysyneensä terveyskeskuksesta, mistä apua voisi saada, mutta siihen ei osattu vastata. "Ulkopuoliset eivät saa tulla tilalle ja olla samaan aikaan karjasuojassa tartunnan saaneen kanssa. Miten voit antaa ohjeita ja neuvoa töitä, jos ei saa olla samaan aikaan sisällä."

Korona pääsi karjatilalle ilmeisesti ulkopuolisen huoltohenkilön käynnin yhteydessä vajaat pari viikkoa sitten. Ensin sairastui työntekijä ja sitten viljelijäpariskunta. Työntekijä on jo kuntoutumassa, mutta ei voi tulla vielä töihin. Isäntä selvisi taudista pienimmin oirein, mutta emännälle nousi kuume.

"Tässä on sinnitelty kipeänä ja yritetty hoitaa eläimet mahdollisimman hyvin. Tilanne on onneksi menossa parempaan suuntaan ja aletaan olla melkein terveitä. Karanteeni päättyy viikonloppuna."

Oripäässä on uutisoitu 17 koronatartuntaa lyhyen ajan sisällä. Päiväkoti on kiinni ja tautia on tiettävästi myös toisella karjatilalla. Viljelijä haluaa pysyä nimettömänä, koska "negatiivista palautetta on tullut jo ihan riittävästi".

Tautitartuntaketjuja on kunnassa useita. Haastatellulle tilalle tauti tuli ehkä oireettoman huoltohenkilön mukana ja toiselle karjatilalle tartunta lienee tullut eri reittiä. Päiväkoti puolestaan on taas eri tartuntaketjua.

Viljelijän mukaan taudin saaminen on täysin arpapeliä kuten sekin, miten taudin sairastaa. "Se voi olla oireeton, helppo, vakava tai sairaalaan vievä, eikä iällä näytä olevan merkitystä."

