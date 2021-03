Ympäristöministeri haluaa maa- ja metsätalousministeriön perustavan hanhille ruokailualueita vanhoille turpeennostoalueille – MMM: "Meillä ei ole edellytyksiä alueiden hankkimiseen toisin kuin ympäristöministeriöllä"

Sanne Katainen

Hanhinyrkin tavoitteena on löytää lintupeltoja valkoposkihanhien suosimilta alueilta yhteensä 3 000-5 000 hehtaaria. Krista Mikkonen haluaa, että maa- ja metsätalousministeriö perustaa ruokailualueita vanhoille turpeennostoalueille.

Perussuomalaisten Mauri Peltokangas jätti Varsinais-Suomen ely-keskuksen resursseista ja vahinkoihin varautumisesta kirjallisen kysymyksen helmikuun alussa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle (vihr.).

Ministerin mukaan vahinkojen ennaltaehkäisyyn on varauduttu. "Ympäristöministeriö on ollut toteuttamassa lukuisia toimia, joita hanhinyrkki esitti. Esimerkiksi ohjeistusta poikkeuslupien hakemiseen on kehitetty, lintupeltojen pilotointihanke on käynnistetty ja Pohjois-Karjalan ely-keskukseen on palkattu hanhikoordinaattori."

Hän myös toteaa, että toimia on myös maa- ja metsätalousministeriön (MMM) vastuulla. "Erityisen tärkeää on, että MMM perustaa lupaamiaan hanhien ruokailualueita vanhoille turpeennostoalueille jo tänä keväänä."

MMM:stä vastattiin, että hanhien ruokailualueiden perustamista on selvitetty yhteistyössä maanomistajien kanssa. Esityksiä maan hankinnasta on ja suunnitelmia alueiden sopivuudesta tehty.

"MMM:n hallinnon alalta ei ole löytynyt kanavaa, jonka avulla alueet olisi mahdollisuus hankkia. Ympäristöministeriön toimialan lainsäädäntö mahdollistaisi hanhipeltojen hankkimisen ja ministeriöllä on luonnonsuojelun toimeenpanoon rahoitus."

