Ylä-Savon emännät irtautuvat arjesta kalenterikuvauksissa – "Ihan tavallinen nainen on osaavan kuvaajan linssin läpi kaunis"

Emäntäkalenterin making of -kuva

Sini Tikkanen pääsi kuvattavaksi lauantaina. Emäntäkalenterin Facebook- ja Instagram-kuvat ovat niin sanottuja making of -kuvia, ei siis kalenteriin lopulta päätyviä otoksia.

Emännän elämä ei ole pelkkiä navetta- tai peltotöitä tylsissä haalareissa. Välillä voi hypätä räyhäkän moottorikelkan ohjaimiin, poseerata minihameessa kristallikruunun alla tai pyörähdellä tanssilattialla tyllihelmoissa ja huiman korkeissa koroissa.

Ainakin näistä näkökulmista emännän elämää katsotaan, jos Ylä-Savon emäntien ensi vuoden kalenterihanke pitää mitä vihjailee.

Emäntäkalenteri 2022 -sivu Facebookissa on jo jonkin aikaa kutkutellut seuraajiensa mielikuvitusta jakamalla välähdyksiä kalenterin kuvaussessioista ja tarjoamalla kurkistuksia mystisten kalenterityttöjen persoonaan.

On esimerkiksi Venla, joka "rakastaa hevosvoimia nelijalkaisista telamattoisiin ja V8:iin. Suomenhevoset, Lynx ja jenkkiautot ovat lähellä sydäntä. Lempiauto Cadillac Deville, käytössä Chervolet Silverado".

Ja Laura, joka "on omassa mielessään häpeämätön räähkämuija, todellisuudessa kaikesta huolestuva ja huolehtiva kanaemo. Villien ja pitkien nuoruusvuosien jälkeen hän on päässyt elämään unelmaansa maitotilan emäntänä, avovaimona ja äitinä. Lauran toteemieläin on siili."

Mitä Ylä-Savossa oikein on tekeillä?

Puhelimeen vastaa maitotilan emäntä Laura Kauhanen Vieremältä.

Kauhanen kertoo teettäneensä aikanaan itselleen lehmäpaidan, koska ei halunnut käyttää minkään yrityksen paitaa. Paidan kuvan piirsi hänen sisarensa.

Pian paitoja halusivat ostaa muutkin. Valikoima laajeni Lehmä-tekstillä varustettuihin alushousuihin.

Kauhanen pyysi muutamia emäntiä malleiksi alushousujen mainoskuvauksiin.

Kuvauksissa oli mahtavaa. "Se oli kaikkien mielestä mukava tapa irrottautua työstä. Ja se oli myös voimauttavaa: että tavalliset naiset voivat olla kameran edessä ja meistä saadaan kauniita kuvia, vaikka olisi vähän vähemmänkin päällä."

"Siinä syntyi idea, että haluamme tehdä tätä lisää", Kauhanen kertoo. Voitaisiin tehdä vaikka kalenteri.

Esikuvana toimi Pohjanmaalla pari vuotta sitten tehty emäntäkalenteri. "Se oli pin up -tyylinen, meillä on vähän erilainen näkökulma", Kauhanen kertoo.

Kauhanen lupasi ottaa vetovastuun kalenterin myynnin ja talouspuolen organisoinnista, koska hänellä on jo toiminimi.

Kuvaajana toimii Paula Antikainen, joka on maitotilan emäntä ja lisäksi ProAgria Itä-Suomessa päivätyössä.

Kuvattavia etsittiin Ylä-Savon alueelta.

"Tuli heitä myös Pohjois-Pohjanmaalta ja pohjoisempaakin. Sanoimme, että tervetuloa, emme pidä mitään tiukkoja alueellisia rajoja", Kauhanen kertoo.

"Yksi on bonusemäntä, ei siis tilallinen, mutta kaikki muut ovat maitotilan emäntiä."

Koska projekti lähti liikkeelle alushousukuvauksista, lähtöajatus oli, että paljastakin pintaa voidaan näyttää, Kauhanen kertoo.

"Mutta ketään ei painosteta, jokainen saa näyttää sen verran kuin itse haluaa. Voihan nilkan vilahtaminenkin olla naiskauneutta parhaimmillaan."

Kuvauspäiviä on tähän mennessä pidetty kaksi. "Tarkoitus on pitää niitä kerran kuussa loppukesään asti. Sitten katsotaan, mikä on saalis, onko meillä 12 käyttökelpoista kuvaa."

Tunnelma kuvauksissa on ollut "ihan huippu", Kauhanen sanoo.

"Jokainen saa olla kuvissa ihan omalla lailla, ei tarvitse olla jotenkin tietyllä tavalla pylly pystyssä. Toki kannustetaan tyyliin 'tuo oli tosi hyvä, pidä tuo ilme'. Lisäksi Paula on huippukuvaaja ja osaa olla luonteva ihmisten kanssa. Hän saa meidätkin rentoutumaan."

Projektin päätarkoitus on hauska yhdessäolo, ei rahan teko.

Kalenterin tuotot lahjoitetaan paikallisille yleishyödyllisille yhdistyksille. Vielä ei ole lyöty lukkoon, mitä ne ovat, mutta ajatus on, että mieluummin monelle yhdistykselle pieni potti kuin yhdelle iso, Kauhanen kertoo.

Emäntäkalenterin tekijät ottavat jo nyt vastaan ennakkotilauksia.

"Niitä toivomme. Kun tätä tehdään oman työn ohella, olisi hankalaa, jos vuoden lopussa rysähtäisi monta sataa tilausta. Parasta olisi, jos tilaukset ja laskutukset olisivat jo valmiina, kun kalenteri valmistuu, ja sitten voitaisiin vain laittaa ne postiin."

Kalentereja tuskin uskalletaan painattaa "varmuuden vuoksi", joten ennakkotilaus on tapa varmistaa, että kalenterin saa.

Lue lisää kalenterista sen Facebook- ja Instagram-sivuilla.