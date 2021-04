Laboratoriossa valmistettava keinomaito huolestuttaa maidontuottajia

Jarkko Sirkiä

Euroopan maitomarkkinoiden näkymät kohti vuotta 2030 ovat kohtuullisen valoisat.

Maitotuotteiden kysyntä maailmanlaajuisesti on hyvää ja tuotantomäärien hurjin kasvu lienee nähty.

Juuston kysyntä vetää niin Euroopassa kuin muualla maailmassa, kertoo maitomarkkinoita analysoiva Andrea Capkovicova Euroopan komission maatalousosastolta.

Hän puhui maitovaltuuskunnan järjestämässä verkkoseminaarissa viime viikolla.

Myös jauheiden menekki maailmalla kasvaa.

Luomumaidon kysynnän arvioidaan kasvavan, minkä odotetaan lisäävän sen tuotantoa. Kasvimaitojen kulutusmäärät ovat vielä pieniä.

Uusilla biotekniikan menetelmillä voidaan tuottaa maitoa laboratoriossa ilman eläimiä. Miten se vaikuttaa maitomarkkinoihin ja millä aikavälillä? kysyi maidontuottaja Tiina Linnainmaa. Asiaa oli pohdittu maitovaltuuskunnan kokouksessa.

Capkovicova totesi, että uudet menetelmät on hyvä ottaa huomioon tulevaisuutta mietittäessä, mutta niihin liittyy paljon avoimia kysymyksiä.

Millä aikataululla ja kuinka laajasti "laboratoriomaito" voisi tulla markkinoille ja kuinka kuluttajat siihen suhtautuisivat? Näihin kysymyksiin ei ole vielä vastausta.

Ajantasainen kirjanpito on maatilan talouden hallinnan avain, sanoi esitelmässään maidontuottaja Vesa Lapatto.

Hän pyörittää vaimonsa ja poikansa kanssa yli 300 lypsävän tilaa. Tilalla on myös palkattua työvoimaa.

Lapatto hoitaa kirjanpidon itse ja päivittää sen sitä mukaa kuin maksut maksetaan.

Kassa on tarkassa seurannassa ja budjetoinnilla varmistetaan, että esimerkiksi viljanostoon on syksyllä rahat valmiina.

Tila on mukana kannattavuuskirjanpitotoiminnassa ja eurooppalaisessa maitotilojen talousseurannassa. Ne antavat hyvää vertailutietoa ja avaavat silmiä, Lapatto kertoi.

Jotta eläimet voivat hyvin ja tuotantomäärät ovat suuria, täytyy kaikkien asioiden olla kunnossa, totesi esityksessään maidontuottaja Mari Alanen.

Se vaatii tarkan ihmisen karjaa ja tilaa hoitamaan. Ruokinnan on oltava kunnossa eli säilörehun laadun korkea. Eläinten täytyy olla stressittömiä eli niillä on oltava väljää ja hyvä kuivitus. Sorkkien hoidosta on pitänyt huolehtia. Tässä on vain joitain Alasen mainitsemia kohtia.

Alanen kertoi, että Valion tuotantosopimuksen vuoksi heidän on vähennettävä tuotantoa tänä vuonna. Määrä aiotaan korvata laadulla. Maidon pitoisuuksia pyritään parantamaan. Tila on siirtymässä luomuun.

Yhteistyötä toisten tilojen kanssa tiivistetään ja teollistenrehujen käyttö aiotaan minimoida.

Alasen mukaan maitoalan tulevaisuuden avaintekijä on kuunnella kuluttajia ja vastata heidän kysyntään ja vaatimuksiin.