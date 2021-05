"Jos sinulla on ruhtinaalliset 13 hehtaaria metsää, niin tervetuloa raportointiviidakkoon, säätelyn ja kyttäyksen kohteeksi."

Jaana Kankaanpää

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii suomalaisessa metsäpolitiikassa "rivejä suoraksi ja sitten taistoon!"

Kovien EU-päätösten vuosi. Näin otsikoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kantaaottavan kirjoituksensa järjestön MTK-Viesti -uutiskirjeessä. Jäsenuutiskirje ilmestyy kokonaisuudessaan ensi viikon tiistaina.

EU:n monivuotinen budjetti ja elvytyspaketin hyväksyminen ovat pala, joka Suomen eduskunnan on nieltävä. Euroopan taloudellinen ja poliittinen vakaus ovat tärkeitä herkässä, pandemian runtelemassa tilanteessa.

"Elvytyspaketin hyväksymisen jälkeen on saatava kotimaan rivit suoriksi, jotta maamme sana painaa ja vaikuttaa EU:n historiallisessa suunnanmuutoksessa", Marttila kirjoittaa.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on toivottavasti kalkkiviivoilla. EU:n toimielimiltä tarvitaan kompromissi kesällä, jotta maatalousyrittäjä saa ansaitsemansa rahat säädyllisesti vuonna 2023. Kansallisissa päätöksissä ja järjestelmien virittämisessä menee oma aikansa.

EU:ssa tulisi löytää sopu kolmesta suuresta säädöskokonaisuudesta. Kuinka suuri osuus rahoista suunnataan ympäristö- ja ilmastotoimiin? Miten siirretään rahaa suurilta tiloilta pienille? Kuinka rajusti turvepeltojen viljelyä rajoitetaan? Saadaanko ympärivuotiseen kasvipeitteisyyteen joustoja?

EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta viime aikojen julkinen keskustelu on ollut Marttilan näkökulmasta kovaa.

"Suomen metsiä on kyetty suojelemaan tähän saakka EU:n yksityiskohtaiselta säätelyltä. Suomi on hoitanut aina leiviskänsä vahvaan osaamiseensa nojaten. Ajat ovat muuttuneet, ja nyt on tosi kyseessä."

Kestävän rahoituksen taksonomia on Marttilan mukaan esimakua tulevasta:

"Komissio on ajanut asiaa laput silmillä, vääräksi todistettua tutkimusraporttia lukien ja metsäntutkimusta nollaten. Rahoitusala haluaa viherpesua ja sitä komissio tarjoaa metsäalan kustannuksella. Jos sinulla on ruhtinaalliset 13 hehtaaria metsää, niin tervetuloa raportointiviidakkoon, säätelyn ja kyttäyksen kohteeksi. Metsänhoitotöiden lähtökohta ei enää olisi terve ja kasvava metsä ylisukupolvisesti vaan ilmastobyrokratian ruokahalun tyydyttäminen."

"EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa, mutta ympäristö ja ilmasto riittävät syiksi väkivaltaiselle tunkeutumiselle. Surkeinta kaikessa on, että komission umpisurkea metsäosaaminen ja siihen perustuva politiikka veisi Suomen metsänhoidon kokonaiskestävyyttä huonompaan suuntaan."

MTK-Viesti -jäsenuutiskirje ilmestyy kokonaisuudessaan ensi viikon tiistaina.