Laidun ei ole koiranlenkityspaikka – tautiriskejä niin karjalle kuin koiraperheelle

Kari Salonen

Toisen laitumilla ei pidä lenkittää koiraa. Tämä paimenkoira on siellä missä kuuluukin, tilan omalla laitumella työtehtävissä.

MT:n lukija kertoo, että koiranulkoiluttajat ovat ottaneet hänen taajaman lähellä sijaitsevat laitumensa lemmikkien lenkityskäyttöön. Hän on huolissaan molempien osapuolten tautiriskistä.

Riski on olemassa, Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho vahvistaa.

Viljelysmailla ei kasvukaudella pitäisi kulkea ilman maanomistajan lupaa, ei koiran kanssa eikä ilman koiraa – oli tautiriskiä tai ei, Ruoho korostaa. Tämä koskee myös laitumia ja nurmipeltoja. Syksyisillä sänkipelloilla tilanne on Ruohon mukaan hieman toinen, kun viljasato on jo korjattu pois.

Koirat voivat tuoda tauteja laiduntaviin eläimiin. Ne voivat myös saada taudinaiheuttajia laitumelta, kantaa niitä kotiin ja välittää esimerkiksi perheen lapsiin.

Ehkä ikävin mahdollinen laiduntuliainen on kryptosporidioosi, joka on viime vuosina yleistynyt nautatiloilla. Se on C. parvum -loisen aiheuttama vasikkaripuli.

Tauti tarttuu erittäin herkästi ihmiseen ja saattaa aiheuttaa vakavan ripulin ja pahan nestehukan.

Loisen lisääntymismuodot, ookystat, ovat erittäin kestäviä. Jo pienen pieni annos niitä riittää sairastuttamaan ihmisen.

"Jos saat ookystia sisältävää lantaa kengänkärkeen, riisut kengät kotona ja nuolaiset sormeasi, se tarttuu takuulla", Ruoho kuvaa. Samoin voi käydä, jos koira saa ookystia turkkiinsa ja lapset hellittelevät koiraa kotona.

Toinen mahdollinen riski on salmonella.

Koira syö usein kaikenlaista maasta löytämäänsä ja saattaa saada samalla salmonellatartunnan. Se voi kantaa bakteeria sairastumatta itse.

Jos bakteerin kantaja sitten ulostaa laitumelle ja bakteeria joutuu ruohon mukana nautojen suuhun, ne saattavat sairastua.

Tilalla puhjennut salmonella johtaa aina mittaviin saneeraustoimiin, suuriin kustannuksiin ja pahimmillaan tuotannon loppumiseen. Viaton koiranulkoilutus voi viedä toisen koko elinkeinon.

Kolmas mahdollinen riski on ehec-bakteeri, jota naudat saattavat kantaa ja joka sekin voi levitä koiran turkissa tai käpälissä kotiin. Suuhun joutuessaan se voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Neospora caninum on C.parvumin tapaan alkueläin.

Neosporan elinkierto on kaksivaiheinen – sen pääisäntä on koira tai muu koiraeläin, kuten kettu, ja väli-isäntä nauta.

Tartunta on sekä koiralla että naudalla useimmiten oireeton, mutta luomis- eli keskenmenoriski on neosporaa kantavilla lehmillä suuri.

Koira saa neosporan syömällä lehmän luoman sikiön tai jälkeiset, joissa on tartunta. Myös raaka naudanliha voi olla koiralle tartunnan lähde.

Nauta taas saa tartunnan joko sikiöaikana emältään tai myöhemmin suun kautta koiran ulosteesta.

Kettu, supikoira tai periaatteessa myös koira saattaa kierrättää tautia tilalla tai siirtää sen toiselle tilalle.

Ruoho pitää koirien ulkoiluttamista laitumilla epätoivottavana, eikä pelkästään tautiriskin takia.

"Tulee mieleen, mitä laitumelle siellä kulkiessa heitellään. Esimerkiksi pullot aiheuttavat särkyessään loukkaantumisriskin naudoille."

"Myös alumiinitölkit voivat olla riski. Jos ne päätyvät silppuriin ja sitä kautta rehuun ja lehmän ruuansulatukseen, terävät reunat ovat iso ongelma. Niitä ei saa ulos edes pötsimagneetilla, koska alumiini ei siihen tartu."

Varmennettuja tapauksia tölkkikuolemille ei Ruohon mukaan kuitenkaan juuri ole, koska aikuiset lehmät päätyvät vain harvoin avattaviksi äkkikuolemien yhteydessä.

Lue myös: Vasikasta tarttunut tauti vei viljelijän kuukaudeksi sairaalaan, hampaillekin piti heittää hyvästit: "Pelkkä nenänpyyhkäisy voi olla tartuntariski"