Katso video: Tällaista on hanhia pelloilta pois paimentavan Emmi Piiroisen työ – aamuvuoro alkaa kolmelta, käsilaserit ovat vielä jumissa postissa

Erätoimittaja Sari Penttinen haastatteli hanhipaimen Emmi Piiraista Tohmajärvellä. Hän paimentaa hanhia kesätyönään Värtsilän kylällä Tohmajärvellä.

Hanhien paimentaminen on kolmivuorotyötä ja seitsemästä paimenesta töissä on aina kaksi. Ainoa aika, jolloin pelloilla ei ole paimenia, on keskiyön ja aamukolmen välissä.