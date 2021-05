Suomesta on löydetty uusi omenantuholainen – perhoslajia ei ole aikaisemmin tavattu missään EU:ssa

Kuvat: Evgeny Akulov / EPPO Global Database

Kiinanmarjakääriäisen toukka kaivautuu omenaan syödäkseen sen siemeniä. Toukan aiheuttamat vioitukset muistuttavat omenakääriäisen toukan tihutöitä.

Suomeen on päätynyt ei-toivottu tulokas, jonka levinneisyyttä tai reittiä tänne ei tiedetä. Kiinanmarjakääriäinen on karanteenituhoojiin kuuluva perhoslaji, jonka toukat vioittavat omenoita. Tuholaista ei tiettävästi ole aikaisemmin tavattu missäänpäin EU:ta, Ruokavirasto tiedottaa. Venäjän itäosissa ja Pohjois-Kiinassa kiinanmarjakääriäisen toukka aiheuttaa omenatarhoissa pahaa jälkeä.

Ruokaviraston mukaan vielä ei tiedetä, millaiseksi suomalaisten omenatarhojen vitsaukseksi kiinanmarjakääriäinen osoittautuu tai miten laajasti se on täällä levinnyt. Sitäkään ei tiedetä, miten tuholainen on Suomeen päätynyt; onko se tullut luontaisesti vai taimien tai hedelmien mukana.

Jotta avoimiin kysymyksiin saadaan vastauksia, Ruokavirasto ja Suomen Perhostutkijain Seura ry. selvittävät kiinanmarjakääriäisen levinneisyyttä Suomessa. Kun se on saatu selville, viranomaiset voivat päättää tuholaisen torjunnasta. Kiinanmarjakääriäinen on lakisääteisesti torjuttava karanteenituhooja.

Viranomaisten haaviin kiinanmarjakääriäinen päätyi tässä kuussa, kun perhosharrastajan feromonipyydykseen jo vuonna 2019 langennut hyönteinen tuli Ruokavirastoon tunnistettavaksi.

Kiinanmarjäkääriäisen toukat kaivautuvat omenoihin syöden erityisesti niiden siemeniä. Viotukset muistuttavat omenakääriäisen toukkien tekosia.

Aikuinen kiinanmarjakääriäinen on omenakääriäistä pienempi, väriltään ruskeankiiltävä ja noin yhden senttimetrin mittainen. Kiinanmarjakiitäjä on pieni, joten sitä on vaikea havaita. Aikuista perhosta tai toukkien vioitusta ei silmävaraisesti erotta omenakääriäisestä.

Suomessa esiintyy myös muita ulkonäöltään kiinanmarjakääriäistä muistuttavia perhoslajeja, Ruokavirasto kertoo.

Viranomaiset muistuttavat, että EU:n ulkopuolelta ei saa tuoda tuoreita hedelmiä tai taimia ilman lähtömaan viranomaisen myöntämää kasvinterveystodistusta. Omenapuiden taimet ovat kokonaan tuontikiellossa. Näin estetään kiinanmarjakääriäisen ja monien muiden karanteenituhoojien leviämistä.

Karanteenituhooja

Kasvitauteja ja tuholaisia, jotka Suomeen levittyään aiheuttaisivat merkittävää vahinkoa kasvintuotannolle tai ympäristölle. Siksi niiden leviäminen pyritään kaikin tavoin estämään.

Jos niitä löydetään kasvintuotannosta, luonnosta tai myytävistä kasveista, viranomaiset määräävät toimenpiteet niiden hävittämiseksi.

Karanteenituhoojia ovat muun muassa tomaatin rengaslaikkuvirus, aasianrunkojäärä. etelänjauhiainen, mäntyankeroinen ja tulipolte.

Jokaisen kansalaisen velvollisuus on ilmoittaa karanteenituholaisista Ruokavirastoon.

Jos löytää tai epäilee löytäneensä karanteenituhoojan, siitä pitää ilmoittaa välittömästi Ruokavirastoon "Ilmoita karaanteenituhoojasta" -lomakkeella tai sähköpostitse kasvinterveys@ruokavirasto.fi.