Kalajokisella perunatilalla ei vielä paineta paniikkinappulaa, vaikka istutusta ei ole edes päästy aloittamaan: "Peruna on istutuksen suhteen joustava"

Anne Anttila

Lauri (vasemmalla), Mikko ja Juha Tavastila tarkastelivat tilannetta pellolla keskiviikkona iltapäivällä.

Poikkeuksellisen märkä toukokuu on jarrutellut myös Kalajoen Tyngän kylällä sijaitsevan Tavastin Perunatilan kevättöitä.

Ruokateollisuus- ja ruokaperunan viljelyyn keskittyvän tilan tekijäkolmikko, Juha Tavasti ja pojat Lauri ja Mikko Tavasti eivät hätäile peltotöiden suhteen.

”Toki se harmittaa, mutta ei tässä paniikkinappulaa tarvitsee painaa. Onneksi peruna on istutuksen suhteen joustava. Viime vuonna aloitimme istutukset toukokuun 24. päivänä. Jos kelit jatkuvat kohtuullisena, pääsemme pellolle ennen toukokuun loppua”, Tavastit arvioivat.

Viimeisen kahden viikon aikana pellolle ei ole ollut asiaa, sillä Tyngän kylällä satoi viikossa yli kuusikymmentä milliä.

”Peltotyöt ovat kylvöjen osalta aivan alussa. Vain kaura on maassa, mutta perunan osalta olemme vielä lähtötelineissä.”

Vuodesta 1988 lähtien perunaa viljellyt Juha Tavasti sanoo tottuneensa oikukkaisiin sääoloihin.

”Märkiä kesiä on ollut aikaisemminkin. Vuosi 2012 oli todella huono. Runsaiden sateiden takia pellot eivät kantaneet koneita, joten hyvälaatuista perunaa jäi maahan. Meilläkin jäi useita hehtaareita nostamatta.”

Vaikka tämän kevään runsaat sateet ovat koetelleet myös pohjoispohjalaisia peltoaukeita, Tavastin tilan isäntäväki sanoo selvinneensä kohtuullisin pienin vaurioin. Ainakin toistaiseksi.

”Maan kasvukunnolla on oma tärkeä merkityksensä. Onneksi tämän tilan kaikki pellot on salaojitettu ja peltojen kunnossapitoon kiinnitetään muutenkin huomiota. Varsinkin nyt salaojien säännöllisestä huuhtelusta on ollut merkittävää hyötyä.”

”Lisäksi kiinnitämme tarkkaa huomiota pellolla liikkumiseen. Jos mahdollista, traktorissa käytetään aina paripyöriä ja renkaista lasketaan ilmanpaineita, veljekset Lauri ja Mikko kertovat.

Anne Anttila

Juha Tavasti on viljellyt perunaa vuodesta 1988 lähtien.

Noin kolmenkymmenen perunahehtaarin lisäksi Tavastin tilalla on viljelyksessä saman verran viljaa.

Perunalajikkeita on kymmenen. Ruokaperunateollisuuden ohella pieni osa sadosta toimitetaan tilan omalla nimellä kauppoihin.

Anne Anttila

Tavastin tilalla on viljelyssä kymmentä perunalajiketta.