Lapinlehmä Ylläs on rotunsa toinen satatonnari – tamperelainen vanharouva saavutti maitokilojen virstanpylvään

Riitta Niiranen

Satatonnari Ylläs kotilaitumellaan Tampereen kupeessa Ahlmanilla.

Pohjoissuomenkarjan lehmä Ylläs saa tänään nimensä historiankirjoihin. Se on rotunsa toinen, joka on lypsänyt yli 100 000 kiloa maitoa. Aikamoinen suoritus noin 500 kiloa painavalta naudalta varsinkin, kun 100 000 kiloa maitoa sisältää nelisentuhatta kiloa rasvaa – siis voita kahdeksan kertaa Ylläksen painon verran. Ylläs elää Tampereella Ahlmanin oppilaitoksen navetassa.

Ahlmanin kaikista kolmesta suomenkarjarodusta koostuvassa lehmälaumassa 28.10. vuonna 2007 syntynyt Ylläs on vanhin. Sen lisäksi laumassa on toinen pohjoissuomalainen. Länsisuomenkarjaa on 30 ja itäsuomenkarjaa 9 yksilöä. Lisäksi nuorkarjaa on runsaat 40, Ahlman kertoo tiedotteessaan. Pohjoissuomenkarjaa kutsutaan myös lapinlehmiksi.

Ylläs on lapinlehmäksi vankkarakenteinen. Sen takakorkeus on 133 senttimetriä, joten se on hieman kookkaampi kuin rodun edustajat keskimäärin, kertoo maatilamestari Harri Ala-Kapee tiedotteessa. Ikä ei ole Ylläkselle rasite ja sillä toivotaankin olevan edessään vielä monta elin- ja tuotosvuotta vasikoista puhumattakaan.

Ala-Kapeen toive on, että Ylläs poikisi niin hyvän sonnin, että sitä voitaisiin käyttää keinosiemennyksessä. Ylläkselle tehdään alkionhuuhtelu, jotta arvokkaat alkiot saadaan geenipankkivarastoon ja niitä riittäisi jopa myyntiin.

Ahlmanille Ylläs tuli tiinenä olleen emänsä vatsassa vuonna 2007. Ala-Kapee osti emä Untuvan Tokkolan tilalta Haminan Vehkalahdella. Ylläksen isä on tilasonni Untamo. Suomen ensimmäinen 100 000 maitokilon ylittänyt lapinlehmä Talvikki eli myös Tokkolassa. Talvikki löytyy Ylläksen emälinjasta kuusi sukupolvea taaksepäin.

Pohjoissuomenkarja luokitellaan uhanalaiseksi itäsuomenkarjan tavoin. Lapinlehmiä on vain noin 400 ja itäsuomenkarjaa noin kaksisataa. Länsisuomenkarja yltää noin tuhanteen yksilöön.

Kaikkiaan Suomessa on noin 256 000 lypsylehmää, joista yli puolet on holsteineja. Toiseksi eniten on ayrshirejä.

Suomalaisissa navetoissa lähes kaksi lehmää päivässä saavuttaa 100 000 ja jopa 150 000 maitokilon rajan. Tässä joukossa kaikki suomenkarjanlehmät ovat vähemmistössä.

