Maataloustoimittajat palkitsi Juuso Joonan ja Tuomas Mattilan uudistavan viljelyn nostamisesta julkiseen keskusteluun

Kaksikko on ottanut tiedonvälityksessä käyttöön maatalousalalla vielä melko tuoreen työkalun, podcastin.

Maija Pitkonen

Juuso Joona (vas.) ja Tuomas Mattila ovat maaperän asialla.

Maataloustoimittajat ry on myöntänyt vuotuisen Tiedonjyvä-palkintonsa Juuso Joonalle ja Tuomas Mattilalle.

Palkitsemistilaisuus pidettiin torstaina Qvidjan kokeilutilalla Paraisilla.

Yhdistys on jo vuodesta 1976 jakanut Tiedonjyvä-palkinnon maatalous-, metsä- tai ruoka-alan ammattilaiselle, joka on tuonut julkiseen keskusteluun uusia aineksia, osoittanut aktiivisuutta tiedottamalla alansa tapahtumista tai joka on suhtautunut myönteisesti tiedotusvälineiden tiedonhankintaan.

Joona ja Mattila palkittiin siitä, että he ovat nostaneet maaperän merkitystä ja uudistavaa viljelyä julkiseen keskusteluun.

"Joona ja Mattila osallistuvat aktiivisesti alaa koskevaan keskusteluun sähköisissä kanavissa. He ovat tuoneet uudistavaa viljelyä tunnetuksi myös suurelle yleisölle antamalla haastatteluja eri medioille", Maataloustoimittajien puheenjohtaja Maija Pitkonen perustelee.

Hän huomauttaa, että kaksikko on ottanut tiedonvälityksessä käyttöön maatalousalalla vielä melko tuoreen työkalun, podcastin. Lisäksi he ovat osoittaneet hallitsevansa sisällöntuotannon ansiokkaasti.

"Yle Areenassa kuunneltavissa oleva Maanviljelijän tietobaari on kiinnostava, syvällinen, paljon asiaa sisältävä mutta samalla viihdyttävä kuuntelukokemus", Pitkonen toteaa.

Palkintoon sisältyvän 500 euron stipendin sponsoroi tänä vuonna Luomuliitto.

"Luomutuotanto on kestävän maatalouden veturi, joten ei ole yllättävää, että juuri luomuviljelijöistä nousee uusia edelläkävijöitä, jotka vievät kestävää maataloutta vielä pidemmälle ja jakavat omaa osaamistaan innovatiivisella tavalla", Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri kommentoi.

Maataloustoimittajat ry on maa-, metsä- ja elintarviketalouden toimittajien ja tiedottajien yhdistys, johon kuuluu 210 jäsentä.