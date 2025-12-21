SVT: Ruotsin viranomaiset pysäyttivät venäläisen laivan SkånessaAlus oli matkalla pohjoiseen Juutinrauman läpi lauantai-iltana, kun siihen tuli moottorihäiriö.
Skånessa Etelä-Ruotsissa on meneillään viranomaisoperaatio venäläisellä rahtialuksella. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Ruotsin tulli ja rannikkovartiosto nousivat viime yönä Venäjän lipun alla seilaavan rahtialuksen kyytiin tekemään tarkastusta. Alus on ollut ankkuroituna Höganäsin edustalla Skånessa.
Aluksen tarkastus oli vielä käynnissä sunnuntaiaamuna, ja sen kerrottiin sujuneen rauhallisesti, Ruotsin tullin lehdistötiedottaja Martin Höglund kertoo SVT:lle.
Alus oli matkalla pohjoiseen Juutinrauman läpi lauantai-iltana, kun siihen tuli moottorihäiriö. Lauantaina Ruotsin rannikolle tehdyn pysähdyksen jälkeen se ankkuroitui Kullan niemimaan edustalle.
Laivan omistajayhtiö, venäläinen M Leasing LLC -yhtiö, on Yhdysvaltojen ja EU:n pakotelistalla. Syynä pakotteille on, että yhtiön alusten kerrotaan kuljettavan pohjoiskorealaisia ammuksia, joita Venäjä sitten käyttää Ukrainan sodassa.
”Viime yönä tehty ratsia on osa tehostunutta valvontaa, joka kohdistuu epäiltyä Venäjän hybriditoimintaa ja asekauppaa vastaan EU-maiden vesillä”, SVT:n turvallisuustoimittaja John Granlund sanoo
”Emme vielä tiedä, mitä tutkinnasta selviää. Mutta ratsia osoittaa, että viranomaiset ovat aiempaa valppaampia epäiltyjen laittomien toimien suhteen merellä.”
SVT: Ryskt fartyg utanför Höganäs bordat av svenska myndigheter
