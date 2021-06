Nurmisäilörehuvuosi näyttää hyvältä – "Vain kaksi satoa voi riittää"

Vuosittaisena tavoitteena on, että nurmisato riittää seuraavan kesän yli.

Markku Vuorikari

Etelä- ja Keski-Suomessa nurmirehun ensimmäinen sato on jo korjattu.

Nurmisäilörehun ensimmäistä satoa korjataan parhaillaan lypsykarjatiloilla. Etelä- ja Keski-Suomessa ensimmäinen sato on jo korjattu. Pohjois-Suomen ensimmäisiä nurmisäilörehuja korjataan myöhemmin.

Viime vuoteen verrattuna nurmirehun kanssa ollaan aikaisessa. Viime vuosi oli poikkeuksellisen myöhäinen ja sato jäi osalla kuivuuden vuoksi pieneksi. Sitä edellisiin vuosiin verrattuna aikataulu on tänä vuonna normaali.

"Toukokuussa nurmi näytti kylmyyden takia jurottavalta. Juuret ehtivät kuitenkin kehittyä kylmällä säällä ja toukokuun puolivälissä lämpimien säiden tullessa nurmi lähti kasvamaan vauhdilla, jopa pari senttiä päivässä. Kasvuvauhti on pysynyt kovana siitä asti", kertoo ProAgrian nurmentuotannon huippuosaaja Anu Ellä.

"Rehu kannattaa tänä vuonna tehdä ajoissa, koska sato riittänee useimmilla", sanoo Ellä.

"Tänä vuonna säilörehusato on erityisen hyvä, jopa ennätyksellinen. Ensimmäisen rehunteon jälkeen viljelijöiden on tärkeää laskea, paljonko satoa tuli ja sen mukaan pohtia, kuinka monta nurmisatoa tänä vuonna tarvitaan. Nyt on hyvä aika lopettaa heikommat lohkot jo toisen sadon jälkeen", kertoo Ellä.

Vuosina 2018 ja 2019 sadot olivat kuivuuden takia erityisen huonot ja varastot eivät riittäneet seuraavaan kesään asti. Viime vuonna tilanne oli melko normaali, mutta rehuvarastot olivat edelleen tyhjät edellisten vuosien takia.