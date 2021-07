Miltä kuulostaisi maatilavierailu, söpöt vasikat ja lähiruokalounas? Hämeessä lapsiperheen unelmatapahtuma

Hämeessä pääsee nauttimaan maalaisidyllistä Taste of Häme- tapahtuman myötä. Tilavierailun yhteydessä voi kurvata lähiruokalounaalle.

Carolina Husu

Karhulan tilallisten työjako on lauantaita varten selvä. Tero Mäyrä ottaa vierailijoita vastaan ja Satu Mäyrä hoitaa tilan lihatuotteiden myyntiä. Julia ja Aada Mäyrä nauttivat tunnelmasta.

Taste of Häme -tapahtuma avaa maatilojen, lähiruokakahviloiden ja muun muassa pienpanimojen ovia kuluttajille tulevana viikonloppuna.

"Tarkoitus on tehdä kuluttajille tunnetuksi hämäläistä ruokaa ja tuottajia", taustoittaa MTK Hämeen tiedottaja Karita Toivanen.

Vaikka valtakunnallisiakin lähiruokapäiviä järjestetään, on alueelliselle tapahtumalle kysyntää, sanoo Toivanen.

"Kanta-Hämeestä ja Päijät-Hämeestä on lähtenyt hyvin toimijoita mukaan. Häme on ajettavissa oleva alue, joten kuluttajien on mahdollista käydä useammassa kohteessa päivän aikana."

Päijät-Hämeessä Hartolassa pääsee ihailemaan esimerkiksi Karhulan tilan emolehmiä söpöine vasikoineen. Tilalla päärotuna on aberdeen angus. Toinen lauma on varsin kirjava, sillä siitä löytyy charolais-, hereford- ja angus-risteytyksiä.

Hartolalais-sysmäläinen partiolippukunta Tainiovirran Taimenet tulee tilalle hauskuuttamaan lapsiperheitä erilaisin pelein. Karhulan tilalla pääsee tutustumaan myös vanhoihin koneisiin, joita naapurit tuovat näytille.

Vierailun yhteydessä voi piipahtaa tilan yhteistyökumppanin Kahvila-ravintola Taukotuvan lähiruokalounaalla. Tarjolla on Karhulan tilan lihasta valmistettuja hampurilaisia ja lihapullia.

Aivan itsestään eivät tällaisen tapahtuman valmistelut tilalla järjesty.

"Vielä ennen tapahtumaa täytyy järjestellä paikkoja, leipoa ja kysellä apukäsiä", kertovat tilalliset Sari ja Tero Mäyrä.

Itsensä on välillä laitettava likoon. Tero Mäyrä joutui uuden aitauksen teossa ampiaisten hyökkäyksen kohteeksi. Lisäksi kiusana ovat olleet lukuisat hyttyset ja paarmat, paahtavasta helteestä puhumattakaan.

Haasteita ovat aiheuttaneet myös koronan tuoma epävarmuus tapahtuman toteutumisesta sekä pitkälle viivästyneet kylvöt.

Vaikka tapahtumajärjestelyt ovat vaatineet tilallisilta paljon ylimääräisiä ponnisteluja, Mäyrät odottavat lauantaita levollisin mielin.

"Tämä on tosi positiivinen juttu, on tärkeää näyttää ihmisille alkutuotantoa", Tero Mäyrä perustelee.

Karhulan tila on tapahtumassa mukana toista kertaa. Pari vuotta sitten tilalla kävi noin sata uteliasta vierailijaa.

"Ensimmäisellä kerralla mietitytti, kuinka karja suhtautuu isoon määrään vieraita ihmisiä. Nyt tiedämme jo, että ne eivät ole moksiskaan", Tero Mäyrä kertoo.

Ensimmäinen tapahtuma oli muutenkin kokemuksena hyvä.

"Keskustelut kuluttajien kanssa olivat mielenkiintoisia", Satu Mäyrä sanoo.

Taste of Häme -tapahtuma tavoitti vuonna 2019 Toivasen arvion mukaan noin 5 000 ihmistä.

Ilmoittautuneiden vierailukohteidenkin määrä on kasvanut mukavasti.

"Edelliskerralla oli 35, nyt mukana on reilu 50 kohdetta. Tänä vuonna ei ole asetettu kävijämäärätavoitteita. OIemme markkinoineet tapahtumaa melko maltillisesti. Kävijämääriä on vaikea ennustaa."

Toivanen korostaa, että jokainen tila saa tehdä tapahtumaa omalla tyylillään ja niissä mittasuhteissa mihin pystyy. Oheisohjelmaan on kannustettu, mutta se ei ole vaatimus.

"Tärkeintä on, että mukaan lähtevällä maatilalla on aito halu kertoa omasta toiminnastaan sekä ripaus palvelualttiutta", hän tuumii.

Toivasen mukaan tapahtumaa tehdään kuluttajia varten, mutta palaute tiloilta on ollut positiivista.

"Vaikka päivä ja järjestelyt ovat työntäyteisiä, tämä tuo vaihtelua tilan arkeen ja tekemiseen. Tilalliset ovat kehuneet, kuinka mukava on päästä juttelemaan ihmisille ja ehkä jopa oikomaan jotain tuotantoon liittyviä väärinkäsityksiä", Toivanen kertoo.

Tapahtuma järjestetään lauantaina 10.7. klo 11–16.

Lisätietoja ja vierailukohteet tästä linkistä