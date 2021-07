Yara takoo tulosta korkeilla hinnoilla – toisen vuosineljänneksen tulos yli kaksinkertaistui

Yhtiön kustannuksissa kaasun hinta on noussut, mutta se on paikattu nousseilla typen hinnoilla.

Tuure Kiviranta

Lannoitteiden hinnat nousivat alkaneella lannoitekaudella kymmeniä prosentteja viime kesästä.

Norjalainen lannoitejätti Yara kertoi vuoden ensimmäisen puoliskon tuloksestaan heinäkuun puolivälissä.

Yhtiön tulos kasvoi niin toisella vuosineljänneksellä kuin koko ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

Toisella vuosineljänneksellä tulos oli 539 miljoonaa dollaria, kun se vuosi aiemmin oli 223 miljoonaa.

Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana tulosta on tänä vuonna syntynyt 553 miljoonaa dollaria. Vuosi sitten summa oli 105 miljoonaa dollaria.

Yhtiön mukaan nousseet ruuan hinnat ovat kannustaneet viljelijöitä lisäämään lannoitteiden käyttöä.

Typpilannoitteiden hinnat ovat selvästi vuodentakaista kalliimpia kasvaneen kysynnän ja vain rajallisesti lisääntyneen tarjonnan takia.

Yaran mukaan lannoitteiden kysyntänäkymä on vahva, sillä varastot ovat matalat.

Yhtiön kustannuksissa kaasun hinta on noussut viime vuoden koronakuopasta, mutta se on paikattu nousseilla typen hinnoilla ja voittoakin on jäänyt.

Toisella vuosineljänneksellä lannoitteiden myyntimäärä on Euroopassa vähentynyt viime vuoteen verrattuna. Korkeat hinnat ovat karsineet kysyntää.

Yaran tulot ovat vähentyneistä myyntimääristä huolimatta Euroopassa kasvaneet. Korkeammat tonnihinnat korvaavat vähentyneet määrät.

Amerikoissa myyntihinnat ovat nousseet ja kysyntä on säilynyt lähes ennallaan.

Aasiassa sekä hinnat että kysyntä ovat nousseet.

