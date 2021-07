Kiistellyn kultaisen riisin viljely kaupalliseen käyttöön sallittiin Filippiineillä – geenimuunnellusta riisistä toivotaan ratkaisua lasten A-vitamiinin puutokseen

Isagani Serrano/IRRI

Kultaisen riisin väri tulee sen sisältämästä beetakaroteenista.

Filippiineistä on tullut maailman ensimmäinen maa, joka sallii kultaisen riisin kaupallisen viljelyn.

Asiasta kertoo Kansainvälinen riisintutkimuslaitos IRRI.

Kultaiseen riisiin on geenimuuntelun avulla lisätty beetakaroteenia, joka myös tuottaa riisiin sen kultaisen värin.

Beetakaroteeni taas sisältää runsaasti A-vitamiinia, jonka puutos on kehittyvissä maissa yleinen.

Filippiineillä jopa joka viides lapsi kärsii A-vitamiinin puutteesta. Vakava puutos alentaa immuunipuolustusta sekä aiheuttaa sokeutta ja ennenaikaisia kuolemantapauksia.

Kultaisen riisin kehittäjän, Ingo Potrykusin, mukaan A-vitamiinin puutosta ilmenee eniten alueilla, joissa riisi on ihmisille pääasiallinen energianlähde.

Kultainen riisi on läpäissyt ruokaturvallisuuteen liittyvät vaatimukset myös muun muassa Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Sen laajamittaista viljelyä ei kuitenkaan ole aiemmin sallittu.

"Tämä laittaa Filippiinit etulinjaan maataloustutkimuksen hyödyntämisessä aliravitsemuksen ja siihen liittyvien terveyshaittojen torjumiseksi turvallisella ja kestävällä tavalla", sanoo Jean Balié, IRRI:n pääjohtaja.

Hankkeena kultainen riisi on ollut pitkä ja kiistanalainen.

Muun muassa ympäristöjärjestö Greenpeace on vastustanut kultaista riisiä osana GM-tekniikan vastaista kampanjointiaan.

Vuonna 2000 kultaiselta riisiltä odotettiin suuria: Potrykus poseerasi Time-lehden kannessa riisin kanssa ja lehdessä kerrottiin, kuinka riisi voisi pelastaa miljoona lasta vuodessa.

Ensimmäisissä versioissa beetakaroteenin pitoisuus oli kuitenkin aivan liian matala.

On yhä epäselvää, miten tehokkaasti A-vitamiini imeytyy kultaisesta riisistä. A-vitamiini on rasvaliukoinen ja lapsilla joilla on A-vitamiinin puutosta, on the Conversationist -lehteen kirjoittaneiden tutkijoiden mukaan harvoin riittävästi rasvaa ravinnossaan.

Tutkijoiden selvityksen mukaan satoisampien lajikkeiden kysyntä on filippiiniläisviljelijöiden keskuudessa suurempaa. Osa voisi ottaa kultaisen riisin käyttöön, mutta on epävarmaa, olisiko vähävarainen asiakaskunta valmis maksamaan siitä.

Viljelijöille täytyisi todennäköisesti maksaa tukea kultaisen riisin viljelystä, tutkijat arvelevat.

IRRI on ollut vahvasti mukana kultaisen riisin kehitystyössä.

Parhaillaan tutkimuslaitos kehittää riisiä, jonka rauta- ja sinkkipitoisuus on korkea.