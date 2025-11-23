Jatkuvan kasvatuksen sertifikaatti pyrkii markkinoille mutta on yhä tuntematon metsänomistajilleUusi Evercover-sertifikaatti ihmetytti lukijaa.
Onko uusi Evercover-sertifikaatti kansainvälisesti toimiva ja kuinka laajasti se tunnetaan, kysyi MT:n lukija, joka oli törmännyt uuteen metsäsertifiointijärjestelmään.
Evercover on uusi jatkuvan kasvatuksen sertifikaatti, jonka mukaista metsää uudistetaan ilman avohakkuita.
Evercover-sertifikaatin on kehittänyt The association for ecological vertification (AEFC) -yhdistys, joka vastaa sertifioinnin periaatteista, standardeista ja valvonnasta.
”Evercover-sertifikaatin lanseeraustilaisuus pidettiin syyskuussa Brysselissä. Sertifikaatti on globaali ja sen tunnettuus on parhaillaan laajenemassa voimakkaasti”, sanoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Saija Kuusela.
Kuuselan mukaan sertifikaatti on saanut kiinnostuneen vastaanoton. Suomen suurista metsäyhtiöistä Metsä Group, UPM ja Stora Enso eivät ole kuitenkaan harkinneet Evercover-sertifikaatin hakemista, MT kertoi sertifikaatin julkistamisen jälkeen syyskuussa.
Toistaiseksi yhtiöt eivät ole saaneet lopputuotteiden käyttäjiltä toiveita siitä, että puu tulisi jatkuvan kasvatuksen metsistä, mutta yhtiöt kertovat seuraavansa sertifikaatin kehitystä ja kuuntelevansa asiakkaiden toiveita.
AEFC:n yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa jatkuvaan kasvatukseen erikoistunut metsäpalveluyritys Innofor, jatkuvaa kasvatusta edistävä Silva ry ja Koneen säätiö.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat