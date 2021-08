Sianlihan hinta jatkaa laskuaan Euroopassa, hinta tippunut 10 viikkoa putkeen

Saksassa hinta on pudonnut alle 1,40 euron.

Marja Seppala

Suomessa hinta on pysynyt vakaasti 1,58 euron tuntumassa.

Sianlihan hinta jatkaa Euroopassa laskuaan. Lasku on jatkunut EU:n tilastoiden mukaan katkeamatta 10 viikkoa. Taustalla on hintojen jyrkkä lasku Kiinassa, joka on maailman suurin sianlihan kuluttajamaa.

EU-maiden keskihinta e-luokan sianlihalle oli elokuun puolivälissä 1,45 euroa kilolta. Kesäkuussa hinta oli korkeimmillaan 1,66 euroa.

Saksassa hinta on pudonnut alle 1,40 euron. Tanskassa hinta oli elokuun puolivälissä 1,42 euro kilolta.

Suomessa hinta on pysynyt vakaasti 1,58 euron tuntumassa.

Myös porsaan hinta jatkaa laskuaan Euroopassa eli odotukset lihan tuleville hinnoille ovat matalalla.