Jouluoluen mallas kasvatettiin hiiltä sitovassa pellossa – Verkatakkilan tilalta vietiin Sinebrychoffin panimolle 200 000 kiloa ohraa

Sinebrychoff on valmistanut pellolle saakka jäljitettävää jouluoluttaan 14 vuotta. Ensimmäistä kertaa mallasohra on peräisin Carbon Action -tilalta.

Kimmo Haimi

Vihdissä sijaitsevalta tilalta lähti viime vuonna 200 000 kiloa eli neljä rekkalastillista mallasohraa Vikin Maltin mallastamolle, kertovat maatalousyrittäjät Patrick Nyström ja Sirkku Puumala.

Verkatakkilan tilan yrittäjäpari Sirkku Puumala ja Patrick Nyström hymyili tyytyväisenä ja ylpeänä, kun tilan mallasohran päätyminen Sinebrychoffin jouluoluen raaka-aineeksi julkistettiin torstaina 16. syyskuuta.

”Tästä määrästä valmistetaan jouluolutta satoja tuhansia litroja”, kertoi Sinebrychoffin viestintäpäällikkö Timo Mikkola.

Valinta on paitsi tietynlainen tunnustus usean vuoden toimista peltojen hiilensidonnan edistämiseksi myös hetki, joka toteutti Puumalan haaveen.

Ennen vihtiläisen Verkatakkilan tilan viljelijäksi ryhtymistään Puumala työskenteli Alkossa. Siellä käteen sattui Sinebrychoffin jouluolutpullo. Olueen käytetyn ohran jäljittäminen tietyn tilan pellolle teki Puumalaan vaikutuksen.

”Pohdin ääneen työkavereille, että olisinko minäkin joskus jouluoluen tuottaja.”

Unelman toteutuminen alkoi häämöttää viime vuonna, kun sähköpostiin kilahti tieto: Sinebrychoff etsii jouluoluensa tuottajaksi tilaa, joka kuuluu Carbon Action -verkostoon.

Tässä verkostossa on sata tilaa, joista Verkatakkila on yksi. Tila on ollut verkostossa sen perustamisesta asti eli vuodesta 2018.

”Carbon Action on tuonut rohkeutta ja halua opetella uusia asioita. Yhdenkin kasvukauden aikana voi saavuttaa tavoitteita, jotka ovat muitakin kuin sadon määrä”, Puumala kertoo.

Carbon Action -alustalla tutkijat, yritykset, organisaatiot ja viljelijät etsivät ja kokeilevat yhteistyössä käytäntöjä, jotka edistävät maaperän hiilen varastointia ja jotka tieteellisesti todennetaan mittauksien avulla.

Kimmo Haimi

Baltic Sea Action Group BSAG:n koulutuspäällikkö Sanna Söderlund ja viestintäjohtaja Pieta Jarva sekä Verkatakkilan tilan isäntäpari Sirkku Puumala ja Patrick Nyström kävivät viikko sitten torstaina tekemässä pellolle lapiotestin.

Puumala on pitänyt kotitilaansa yhdessä Nyströmin kanssa vuodesta 2015.

Vuosien ajan tilan kasvinviljelytoimilla on tavoiteltu isojen satojen lisäksi peltojen hyvää kasvukuntoa: vesitalous kunnossa, maan mururakenne hyvä ja mikrobistolla hyvät oltavat. Kaiken kaikkiaan kyse on viljelystä, jonka tavoitteena on sitoa ja varastoida hiiltä maaperään.

Vuodesta riippuen kierrossa on syysviljoja, mallasohraa, härkäpapua ja kuminaa sekä maanparannusnurmet.

”Meillä on viljelysuunnitelma, jota pystyään joustavasti muuttamaan esimerkiksi markkinakysynnän, viljan hintojen ja viljelykierron tasapainon mukaan”, Puumala selittää.

Tavoitteena on, että 90 prosenttia pelloista on läpi talven vihreinä: syysviljoja, maanparannusnurmia tai kerääjäkasveja, Nyström kertoo.

Maanparannusnurmia voi kutsua lepovuosiksi, nurmipelto saa olla rauhassa 1–3 vuotta.

”On hyvää aikaa esimerkiksi kaivaa piiriojia ja tarkistaa salaojien kunto”, Puumala kertoo.

Verkkatakkilan pelloilla kasvava mallasohra on muutaman vuoden ollut ranskalainen lajike RGT Planet. Matka jouluoluen tuottajaksi alkoi, kun Puumala lähetti viime vuoden sadosta sydän tykyttäen esinäytteet viljelyssopimuskumppanilleen Viking Maltille Lahteen.

Tärkeimmät vaatimukset olueksi päätyvälle mallasohralle ovat, että jyvät itävät, niiden valkuaispitoisuus on matala ja koko suuri, kertoi hankintapäällikkö Mikael Ingman Viking Maltilta. Nämä tiukat laatuvaatimukset Verkatakkilan RGT Planet läpäisi.

”Jes, meni maaliin”, kertoi Puumala iloinneensa saatuaan analyysitiedot.

Lopulta laatu osoittautui niin hyväksi, että Sinebrychoff päätti valita Verkatakkilan tuottaman mallasohran jouluoluensa raaka-aineeksi. Verkkatakkila täytti toisenkin oleellisen vaatimuksen: mallasohraa oli saatavilla riittävä määrä. Viime vuonna ala oli 70 hehtaaria.

Sinebrychoff on valmistanut jouluolutta vuodesta 1987. Viimeiset 14 vuotta se on ollut tietyn tilan mallasohrasta valmistettua, Mikkola kertoo.

Kimmo Haimi

Verkkatakkilan pelloilla kasvava mallasohra on muutaman vuoden ollut ranskalainen lajike RGT Planet, Sirkku Puumala ja Patrick Nyström kertovat.