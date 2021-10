Vuoden 2021 kukkien ja kasvituotevihannesten laatutuottajien palkinnot on jaettu – tunnustukset menivät Nurmijärvelle ja Laitilaan

Laatutuottajapalkinnot on myönnetty vuodesta 1994 lähtien.

Kauppapuutarhaliitto ry

Vuoden 2021 kukkien laatutuottajaksi valittu Lehtilän Kauppapuutarha kasvattaa muun muassa orvokkeja.

Nurmijärveläinen Nurmitarhat Oy on Vuoden 2021 kasvihuonevihannesten laatutuottaja. Vuoden 2021 kukkien laatutuottaja on Lehtilän Kauppapuutarha Laitilasta. Palkinnot annettiin tänään keskiviikkona Kauppapuutarhaliitto ry:n toimesta Heinolassa.

Nurmitarhat Oy:n omistavat vihtiläiset Johanna ja Erno Laukkarinen. Yritys on perustettu vuonna 1990 ja se on alusta lähtien keskittynyt yrttien ja aikaisemmin myös salaattien kasvattamiseen. Valikoimaan kuuluu 21 mausteyrttiä ja kasvihuoneita on noin 5 000 neliömetriä.

Nurmitarhat Oy työllistää yrittäjäperheen lisäksi yhdeksän henkilöä. Yritys tunnetaan modernina ja nopeana uuden teknologian omaksujana. Esimerkiksi maalämpöön siirryttiin jo vuonna 2009, ledivalaistus otettiin käyttöön heti, kun se oli mahdollista ja yrityksellä on käytössä energiaystävällinen ja kasvien vointia edesauttava kasvihuoneilman liiallisen kosteudenpoiston menetelmä.

Laitilassa sijaitseva Lehtilä Kauppapuutarha on perustettu vuonna 1982 Hemmo ja Sirke Lehtilän toimesta. Sesonkiaikoina yritys työllistää kuudeta kahdeksaan henkilöä.

Noin 7 800 neliömetrin kasvihuonealalla kasvatetaan kukkien sesongin ulkopuolella myös kasvihuonekurkkuja.

Keväällä ensimmäisenä valmistuvat tetenarsisit ja niitä seuraa orvokkien toimitukset. Kukka- ja mansikka-amppeleita kasvatetaan noin 30 000.

Kasvihuonevihannesten ja kukkien laatutuottajapalkinnot myöntää vuosittain Kotimaiset Kasvikset ry. Tunnustukset on myönnetty vuodesta 1994 lähtien.