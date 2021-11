Tuottajilta hätähuuto: Perunan tuottajahinta laskee kustannusten noustessa – tuotannon jatko vaarassa

Johannes Tervo

Ruokaperunaa oli lokakuussa varastoissa 22 miljoonaa kiloa viimevuotista vähemmän, 141 miljoonaa kiloa. Kuvituskuva.

Kotimaisen perunan markkinat eivät toimi niin kuin niiden pitäisi normaalissa markkinataloudessa toimia: "varastot ovat pienemmät ja kustannukset suuremmat, mutta perunasta saatava hinta laskee", toteaa Peruna-alan yhteistyöryhmä ry (PAYR) tiedotteessaan.

"Ei ole neuvotteluasemaa hinnasta", tiivistää tilanteen viljelijä Kjell Forsgård Jepualta PAYR:n tiedotteessa.

Luonnonvarakeskuksen kyselyyn perustuvan tilaston mukaan ruokaperunan varastot olivat lokakuun puolivälissä 141 miljoonaa kiloa, mikä oli 22 miljoonaa kiloa viimevuotista vähemmän.

PAYR kertoo, että sekä viljelyn että jalostuksen kannattavuus on laskenut dramaattisesti tuotantopanosten – kuten lannoitteiden, energian, polttoaineiden ja pakkausmateriaalien – hintojen noustua jopa kymmeniä prosentteja. Kustannusten ja tuottajahinnan kehitys on kuitenkin kulkenut päinvastaisiin suuntiin: kustannusten noustessa perunasta saatu hinta on laskenut.

Jokainen perunantuottaja joutuu PAYR:n mukaan miettimään tämänhetkisessä markkinatilanteessa sitä, pystyykö enää jatkamaan tuotantoaan.

"Kotimainen peruna on nähty itsestäänselvyytenä, jota on aina tarjolla. Mutta miten kauan näin jatkuu", tiedotteessa kysytään.

Forsgård kertoo tiedotteessa ostaneensa syksyllä lannoitteet 15,3 prosenttia korkeampaan hintaan kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tällä hetkellä hintataso on jo jopa 70 prosenttia korkeampi, sillä lannoitetonnista saa maksaa 1 200 euroa. Viime vuonna hinta oli 690 euroa.

Torjunta-aineet ovat kallistuneet kymmenellä prosentilla, polttoaineet ja energia niin ikään.

Samaan aikaan tuotteiden hinnat ovat laskeneet 7 prosenttia, Forsgård kertoo.

"Kokonaisuutena riskit ja vastuu on viljelijällä: Säitä voi ennakoida mutta ei hallita. Yksi pakkasyö voi viedä sadon, mutta ei kustannuksia."

PAYR vetoaa tiedotteessaan kauppaan, jotta se hyväksyisi kustannusten nousun hinnan perusteeksi. "Kun toteutuneet kustannusten nousut saadaan kompensoitua, voidaan turvata kotimaisen viljelyn jatkuminen myös tulevaisuudessa."

"Vaikka haasteita on, en näe muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa. Tilannetta täytyy seurata pitkällä tähtäimellä. Tässä tilanteessa investoinnit ovat jäissä, ja täytyy etsiä säästökeinoja", Forsgård summaa oman tilanteensa.

Lue lisää:

Perunavarastot ovat nyt poikkeuksellisen pienet – hinta silti alhaalla, kasvis- ja perunakauppaan liittyvät kilpailutukset yksi mahdollinen syy

Perunasato jää viime vuosia pienemmäksi Euroopan suurissa maissa – hinta nousee