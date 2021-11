Korona käänsi perjantaina viljapörssit laskuun, viljan hintoja tukee Australiaa kiusaavat sateet ja maailman lannoitepula

Carolina Husu

Ohraa on niukasti kotimaassa tarjolla.

Torstaina tietoon tulleet havainnot uudesta helposti tarttuvasta koronavirusmuunnoksesta Etelä-Afrikassa käänsivät alkuviikon noususuunnassa olleet viljanoteeraukset perjantaina laskuun Pariisin hyödykepörssissä.

Alkuviikosta vehnän pörssihinta ylitti ajoittain 310 euroa tonnilta. Perjantaina joulukuun vehnänoteeraus painui alle 300 euron.

Öljyn hinta oli perjantaina laskussa ja se veti mukanaan öljykasveja.

Myös maissin hinta kääntyi perjantaina laskuun. Sitä ennen se oli ollut rivakassa nousussa.

Laskusta huolimatta viljojen noteeraukset ovat historiallisen korkeat.

Hintoja tukevia tietoja tällä viikolla oli Australian puinteja kiusaavat sateet sekä Kanadan vientien jumittuminen tulvatuhojen takia. Australiaan on ennustettu suurta satoa, mutta nyt näyttää, että sateet pilaavat sen laatua ja myös määrää.

Kotimaassa viljojen hinnat ovat historiallisen korkeat. Anora nosti ohran hinnan 295 euroon tonnilta Koskenkorvalle toimitettuna. Hinta on yli kaksinkertainen tavallisiin vuosiin verrattuna.

Luonnonvarakeskus Luken satoarvion mukaan syksyn ohrasato on noin miljardi kiloa. Useina vuosina sato on ollut noin 1,5 miljardia kiloa ja kotimaan käyttö noin 1,4 miljardia kiloa. Riittävyydessä on nyt haasteita ja tuontia on väläytelty.

Lannoitteiden kalliiden hintojen ja suoranaisen pulan lannoitteista arvioidaan pienentävän maailman viljasatoja ensi vuonna. Näin ovat ennustaneet muun muassa maailman suuret lannoiteyhtiöt.

Jos ennusteet käyvät toteen, on viljan hinnoissa suunta edelleen ylös.

