S-pankin peltorahaston salkunhoitaja vastaa arvosteluun: "Yrittäjä on toiminnan keskiössä"

S-pankin uusi erikoissijoitusrahasto ostaa peltoa yhdessä viljelijöiden kanssa.

Maaseudun Tulevaisuudessa (29.11.) julkaistussa mielipidekirjoituksessa ”Nytkö se alkoi, jota olen pelännyt” nostettiin esiin S-Pankin uudistavaan maatalouteen sijoittava erikoissijoitusrahasto. Kaikki rahastoon liitetyt väitteet eivät kuitenkaan pidä paikkaansa.

Kirjoittaja arvioi muun muassa, että “S-ryhmä alkaa todennäköisesti siis ostaa peltoja”. Tämä väite sisältää väärinkäsityksen. Rahasto toimii siten, että se perustaa maatalousyrittäjän kanssa yhteisyrityksen, joka ostaa peltomaata yrittäjän käyttöön. Siten yrittäjä on myös omistajan roolissa, ja hänellä on etuosto-oikeus hankittavaan peltomaahan.

Yrittäjä voi siis pidemmällä aikavälillä hankkia itselleen rahaston pelto-osuuden. Rahasto tuo siten yrittäjälle mahdollisuuden rahoittaa liiketoimintansa kehittämistä aiempaa joustavammin. Rahasto jakaa toiminnan riskin yrittäjän kanssa.

Pelto tarvitsee aina osaavan maatalousyrittäjän, ja siksi yrittäjä on toiminnan keskiössä. Lisäksi on hyvä huomata, että kyseessä on avoin rahasto, johon kuka tahansa voi sijoittaa. Minimisijoitussumma on 200 euroa. Rahaston ansiosta moni suomalainen voi nyt osallistua ensimmäistä kertaa uudistavan maatalouden vauhdittamiseen Suomessa.

Kyse on siis S-Pankin rahastotuotteesta, joka toimii erillään S-ryhmän ruokakaupasta. Viljelijän kannalta uudistavaan maatalouteen sijoittaminen on kannattava vaihtoehto, sillä menetelmä auttaa kasvattamaan satoa. Raaka-aineesta voi myös saada lisähintaa hiiliviljelyn suotuisien ilmastovaikutusten vuoksi.

S-Pankki Uudistava Maatalous -rahasto on toki vasta alkutekijöissään, mutta aiempien rahastojen suosio antaa aihetta uskoa, että suomalaiset löytävät myös tämän rahaston. S-Pankki -rahastoilla on noin 325 000 osuudenomistajaa – kolmanneksi eniten Suomen markkinoilla.

Uskomme, että tämä uusi rahoitusmuoto voi auttaa viljelijöitä tuomalla aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tämä on ollut meille merkittävä motivaatiotekijä rahastoa luodessamme.

Olemme saaneet myös viljelijäkentältä positiivista palautetta.

Jussi Nykänen

salkunhoitaja

S-Pankki, Uudistava Maatalous Erikoissijoitusrahasto

