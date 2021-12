Typen hinta nousi hurjasti ja ruoka kallistuu yhä maailmalla – urea on kalliimpaa kuin koskaan ja ohitti fosforin hinnan

Hollannissa maidon tuottajahinta on jo yli 43 senttiä.

Tuure Kiviranta

Lannoitteiden hintoihin ei näy helpotusta.

Lannoitteiden raaka-aineiden hinnat nousivat edelleen marraskuussa jyrkästi.

Fosforin (DAP) hinta oli Maailmapankin tilaston mukaan marraskuussa keskimäärin 726 dollaria tonnilta. Hinta nousi lokakuusta yli 50 dollaria. Hinta on korkeimmillaan sitten vuoden 2008, jolloin ylitettiin 1 000 dollaria.

Typen hinta on ohittanut fosforin. Korkea kaasun hinta on rajoittanut typen valmistusta. Urea maksoi marraskuussa keskimäärin 900 dollaria tonnilta. Lokakuussa keskihinta oli 695 dollaria. Nykyinen hinta on korkein koskaan.

Öljyn hinta oli marraskuussa hiukan lokakuuta matalampi. Keskimäärin Brent-laadun raakaöljy maksoi marraskuussa 81 dollaria tynnyriltä.

Viime viikolla hinta liikkui 70:n ja 75 dollarin välillä.

Ruuan hinta on maailmalla jatkanut nousuaan. YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO:n ylläpitämä ruuanhintaindeksi nousi jälleen marraskuussa.

Viljojen hinnat nousivat marraskuussa maailmalla keskimäärin 3,1 prosenttia lokakuusta ja olivat 23 prosenttia edellistä vuotta ylempänä.

Niukkuus korkealaatuisesta vehnästä nosti sen hintaa. Australian puintiaikaan iskeneet sateet ja Venäjän kaavailemat viljan vientirajoitukset aiheuttivat hintoja nostavaa epävarmuutta.

Myös ohran hintaa on nostanut siitä vallitseva niukkuus. Maissin vientihinnat ovat nousseet Argentiinassa, Brasiliassa ja Ukrainassa hyvän kysynnän myötä.

Kasviöljyjen hinta laski marraskuussa 0,2 prosenttia lokakuun ennätyshinnasta. Korkea hinta on jarrutellut hiukan kysyntää. Samalla raakaöljyn hinta on laskenut.

Maitotuotteiden hinnat nousivat FAO:n mukaan marraskuussa maailmalla yli kolme prosenttia. Hinnat ovat lähes 20 prosenttia edellistä vuotta korkeammat.

Voin ja maitojauheiden hinnat nousivat marraskuussa. Tarjonta vientimarkkinoille on niukkaa niin Euroopasta kuin Oseaniasta. Tulevaisuuden riskinä leijuu edelleen koronapandemia. Vieläkö rajoituksia joudutaan kiristämään?

Lihan hinnat ovat maailmalla laskeneet neljä kuukautta. Marraskuussa hinnat laskivat vajaan prosentin.

Sianlihan hintaa ovat laskeneet Kiinan vähentyneet ostot Euroopasta.

Lampaan hintoja on laskenut tarjonnan lisääntyminen etenkin Australiasta.

Naudan- ja siipikarjanlihan hinnat pysyivät maailmalla melko vakaina.

Sokerin hinta nousi marraskuussa 1,4 prosenttia ja on lähes 40 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten, kertoo FAO.

Taustalla on etanolin hinnannousu: Brasiliassa sokeriruokoa on käytetty runsaasti etanolin valmistukseen. Sokerille on myös hyvin kysyntää.

Meijerituotteiden hinnat nousivat viime viikolla järjestetyssä Global Dairy Trade -huutokaupassa korkeimmilleen sitten vuoden 2014.

Kaikkien tuotteiden hinnat nousivat. Keskimäärin hinnat kohosivat 1,4 prosenttia edellisestä kauppakerrasta.

Myös EU-maiden tuottajahinnat nousevat.

Hollantilainen meijerijätti FrieslandCampina ilmoitti nostavansa tuottajahinnan joulukuussa 43,72 senttiin kilolta. Marraskuussa se maksoi maidosta 41,25 senttiä kilolta, mikä oli 1,75 senttiä lokakuun hintaa korkeampi.

Korotusten taustalla ovat meijerin mukaan alentunut maidontuotanto sekä perusmaitotuotteiden merkittävä hinnannousu.