Viljan hintoihin iski loppuviikolla lumipalloefekti, useat ostajat alensivat kotimaassa tarjouksiaan

Yara on palauttanut ammoniakin tuotantoaan. Glyfosaatin hinta noussut roimasti.

Carolina Husu

Hankkijan ostotarjouksissa ohralla päädyttiin torstaina 300 eurosta 265 euroon tonnilta.

Viljapörssit sahasivat viime viikolla. Hinnat ovat historiallisen korkeat, mutta laskupaineita on ollut.

"Hintojen nousu kansainvälisillä viljamarkkinoilla on tasaantumisvaiheessa ja viimeiset kolme viikkoa on ollut korjausliikettä alaspäin", sanotaan Vilja-alan yhteistyöryhmän (Vyr) verkkosivuilla julkaistussa markkina-analyysissä.

Perjantaina maaliskuun vehnänoteeraus Pariisin hyödykepörssissä oli iltapäivästä 278 euroa tonnilta. Marraskuussa ylittyi 300 euroa.

Viljan kotimaan ostohinnoissa nähtiin torstaina selvä käänne alaspäin. Useat ostajat alensivat ostotarjouksiaan.

Esimerkiksi Hankkija laski torstaina rehuohran hintaa monilla vastaanottopaikkakunnilla ensin 25 euroa tonnilta ja sitten vielä 10 euroa lisää. 300 eurosta päädyttiin 265 euroon tonnilta.

Hankkijan Seinäjoen ja Turun rehutehtaiden rehuohran hinnat olivat perjantaina 269 euroa tonnilta.

"Tämän viikon korjausliikkeen jälkeen hinnat ovat edelleen historiallisesti tarkasteltuina korkeita", Hankkijan rehuliiketoiminnan johtaja Henrik Willberg korosti perjantaina.

Kentällä alettiin torstaina heti pohtia, onko maahan nyt tuotu iso määrä viljaa. Hankkija tyrmäsi huhut omalta osaltaan. "Emme ole tuoneet viljaa tällä satokaudella", Willberg totesi.

Hankkijalta selitetään hinnanlaskua lumipalloefektillä: Vehnän pörssihinnat Ranskassa laskivat, jolloin myös eri kotimaan toimijat alkoivat alentaa hintoja. Se sai viljelijät hermostumaan ja tarjoamaan viljaa markkinoille, ja kasvava tarjonta johti lopulta näinkin suuriin hinnanalennuksiin.

Perunasato jäi myös Ruotsissa normaalia vähäisemmäksi kesän sääolojen ja vähentyneen pinta-alan seurauksena.

Ruotsissa tuottajahinta on noussut selkeästi. Ykkösluokan perunan tuottajahinta on kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Samansuuruinen korotus on tehty myös kakkosluokan ruokaperunalle.

Kotimaassa tuottajahinta on laskenut koko vuoden, mutta erityisen voimakas lasku on koettu loppukesästä ja syksyllä.

Luonnonvarakeskus Luken mukaan ruokaperunan hinta oli lokakuussa viisi prosenttia vuodentakaista matalampi. Lokakuussa sadasta kilosta ruokaperunaa maksettiin tuottajalle 17,63 euroa. Kesäkuusta 100 kilon hinta on laskenut lähes kaksi euroa.

Kotimaan varastoissa oleva perunamäärä on selvästi normaalivuosia alhaisempi ja tuotantokustannukset ovat kovassa nousussa.

Merkittävällä osalla tuottajista ensi kevään lannoitteet ovat edelleen hankkimatta, kerrottiin MTK:n markkinakatsauksessa.

Vallitsevat hintasuhteet kannustavat nyt perunan vientiin pois Suomesta.

Sipulin varastomäärä oli lokakuussa noin kolme prosenttia pienempi edellisvuoteen verrattuna, kertoi MTK viime viikolla markkinakatsauksessaan.

Määrä mahtuu hyvin markkinoille. Sipulin menekki on jatkunut normaalina. Sipulin laatu on nyt ollut hyvä.

Juuresten menekki on joulun lähestyessä ollut tavanomaisella tasolla. Juuresten varastomäärät ovat lähellä keskimääräistä.

Keräkaalin viljelyala oli tänä vuonna noin viisi prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Varastokaalin satomäärät vaihtelivat lohkoittain ja alueittain. Varastomäärän on arvioitu olevan lähes keskimääräinen.

Yara kertoo palauttaneensa suurimman osan yhtiön Euroopassa sijaitsevasta ammoniakin valmistuksesta takaisin tuotantoon.

Historiallisen kalliin maakaasun takia yhtiö ajoi valmistusta alas syyskuussa.

Norjalaisen lannoitejätin verkkosivuilla kerrotaan, että syys–marraskuussa ammoniakin tuotanto oli 30 prosenttia alle kapasiteetin. Lannoitetuotannon määriin vaikutus kuitenkin oli yhtiön mukaan vähäinen, sillä ammoniakkia tuotiin Euroopan ulkopuolelta.

Yara seuraa hintasuhteita ja on valmis tarvittaessa jälleen rajoittamaan tuotantoaan.

Viljelijöille myytävien lannoitteiden hinnat ovat nyt nousseet niin paljon, että lannoiteteollisuudelle on kannattavaa valmistaa lannoitteita maakaasun poikkeuksellisen korkeasta hinnasta huolimatta, uutistoimisto Reuters kertoi.

Rikkakasvien torjuntaan käytettävän glyfosaatin hinta on MT:n saamien tietojen mukaan ainakin osalla myyjistä noussut noin 150 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Glyfosaatista on kerrottu olevan pulaa. Näillä näkymin sitä on saatavilla, mutta hinta on kova.