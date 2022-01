9 125 päivän laatutyö palkitaan kultaisella maitomitalilla

Johannes Tervo

Suomessa on noin 253 000 lypsylehmää.

Korona on jo kahtena vuonna pilannut juhlat, joissa suomalaisia laatumaidontuottajia palkitaan Walter Ehrströmin säätiön kultamitaleilla. Valtakunnallisen juhlan sijaan heitä on muistettu meijereiden omissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Viime vuonna säätiö myönsi 126 tilalle kultaisen mitalin. Se kertoo, että tilalla on 25 vuotta eli 9 125 päivää keskeytyksettä tuotettu korkeimman laatuluokan maitoa.

Tiloista kaksi vastaanotti mitalin jo toista kertaa eli laatumaitoa on tuotettu peräti 50 vuotta yhteen menoon. Huippusuoritukseen ylsivät Kirsti ja Jarmo Mikkolan tila Jämijärvellä sekä Kyösti ja Heikki Aholan tila Haapavedellä.

Korkeimman laatuluokan eli E-luokan maito ei synny sattumalta, vaan edellyttää tilalla herkeämätöntä tarkkuutta maidon lypsyhygienian ja utareterveyden osalta, muistuttaa Maitohygienialiitto.

Maito on luonnontuote, jossa on aina jonkin verran bakteereja ja soluja. Bakteeri- ja solumäärille on asetettu raja-arvot ja E-luokan osalta ne ovat kaikkein tiukimmat. Kultamitalitilan maidossa ei saa olla antibiootti- tai pesuainejäämiä eikä muita laatupoikkeamia. Yksikin laatupoikkeama johtaa siihen, että palkintovuosien laskenta aloitetaan alusta, Maitohygienialiitto muistuttaa.

Vuonna 2020 suomalaisesta maidosta lähes 97 prosenttia kuului E-luokkaan.

Luonnonvarakeskus Luken tilastojen mukaan Suomessa oli viime vuoden marraskuussa hieman alle 5 000 maidontuottajaa. Heistä 137 piti luomukarjaa.

Lypsylehmiä meillä on noin 253 000 ja ne lypsävät vuodessa vajaa 2 400 miljoonaa litraa maitoa. Keskituotos on 9 000 litran tietämillä. Keskimäärin tiloilla oli noin 46 lypsylehmää. Yli sadan lehmän tiloja on hieman runsas 500. Vuoden 2020 lopussa viidenneksellä maitotiloista lypsyn hoiti robotti.

Mutta kuka olikaan Walter Ehrström (1890–1966), jonka mukaan säätiö on saanut nimensä? Hän teki töitä Helsingin kaupungineläinlääkärinä ja loi kaupunkiin maidontarkastusjärjestelmän. Se otettiin käyttöön muissakin kaupungeissa ja kauppaloissa ja oli mallina 1946 säädetyssä maidontarkastuslaissa.

Ehrström oli ensimmäinen suomalainen, joka väitteli tohtoriksi maitohygienian alalta.

