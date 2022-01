BBC: Koirankakka laitumella aiheutti katastrofin karjanomistajalle – jätöksistä tarttuva alkueläin sai 18 hereford-lehmää luomaan vasikkansa

Kari Salonen

Laitumille tuotoksiaan tehneet koirat todennäköisesti aiheuttivat hereford-karjassa ilmenneen luomisaallon. Kuvituskuva, kuvan koira ei liity tapaukseen.

Irrallaan laitumilla juoksevat lemmikit voivat aiheuttaa harmia karjalle, vaikka eivät niitä hätyyttäisikään.

Tom Gouldin omistaman karjan laidunkausi Englannissa sai surkean käänteen, kun iso osa hänen hereford-naudoistaan loi vasikkansa eli synnytti elinkelvottoman sikiön ennenaikaisesti. Asiasta kertoo bbc.

Hereford-karja laidunsi New Forestissa, joka on alue Englannin etelärannikolla. Alue on suosittu virkistyskohde, jossa liikkuu myös paljon koiranulkoiluttajia.

Luomisten syyn uskotaan löytyvän laitumille päätyneestä koirankakasta.

Testeissä naudoista löytyi neospora-niminen, kokkideihin kuuluva alkueläin. Neosporaa pidetään merkittävänä luomisten aiheuttajana. Gouldin 38-päisestä karjasta vasikkansa loi lopulta 18.

Neosporan elinkierto on kaksivaiheinen: sen pääisäntä on koira ja väli-isäntä nauta. Tartunta on sekä koiralla että naudalla useimmiten oireeton, mutta luomisriski on neosporaa kantavilla lehmillä kuitenkin noin nelinkertainen, kertoo Ruokavirasto.

"Se on kammottavaa. Kestää kauan saada neospora pois karjasta", Gould sanoo bbc:lle. Hän kehottaa koiranomistajia vastuullisuuteen. "Koiranjätösten korjaamisella voi olla iso vaikutus."

Eläinlääkäri Alex Coombesin mukaan on olemassa riski, että naudat luovat myös seuraavat vasikkansa. "Pohdin, onko koirien määrän kasvu ja ihmisten liikkuminen metsissä lockdownin aikana nostanut neosporan leviämistä. Siivotkaa koiranne jätökset, sillä tartunta voi säilyä ympäristössä pitkän aikaa."

Koirien määrä Briteissä ja tapa pitää niitä vapaana maaseudulla on aiheuttanut muitakin haasteita viljelijöille.

Esimerkiksi koirien karjaan kohdistamat hyökkäykset ovat iso ongelma, minkä vuoksi koiria vaaditaankin pidettävän kytkettävänä paikoin jo sakon uhalla.

