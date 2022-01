MTK:n johtokunta vaatii maatalouden kustannuskriisiin nopeita ratkaisuja – "Jos markkina ei toimi hyvällä, on se pantava toimimaan kovin keinoin"

Kari Salonen

MTK järjesti marraskuussa kampanjatapahtuman, jossa ruokaa myytiin kuluttajille tuottajahintaan.

MTK vaatii valtiota järeitä toimiin maatalouden kustannuskriisin ratkaisemiseksi.

Perjantaina kokoontuneen MTK:n johtokunnan mielestä on käsittämätöntä, että vähittäiskauppa ja teollisuus eivät ole vieläkään saaneet aikaan riittäviä kustannusnousua kompensoivia hinnankorotuksia tuottajahintoihin.

"Markkinoiden kyky suoriutua on ollut kelvotonta. Valtiovallan on lunastettava puheensa. Jos markkina ei toimi hyvällä, on se pantava toimimaan kovin keinoin", johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

Hänen mukaansa ongelma on oligopolistinen ruokamarkkina. "Ruuan inflaatio on Suomessa ollut olematonta. Suomen ruokajärjestelmän perusteet ovat uhattuna."

"Työryhmiä istuu, mutta mitään ei tapahdu. Ei markkinoilla eikä politiikassa. Kohta pitäisi panna siemeniä maahan, ja tili on tyhjä. Ratkaisuja on haettava rahoituksen puolelta", johtokunnan toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen painottaa.

Kati Partasen mielestä tuottajahintoihin on saatava selvä korotus. "Kaikki odottavat, että joku muu tekee jotain. Markkinoilla odotetaan, että poliitikot tekevät päätökset. Ollaanko tyytyväisiä liian pieniin korotuksiin kaupan ja teollisuuden välisissä neuvotteluissa."

Valtio on luvannut maksuvalmiusluottoja viljelijöille. MTK:n mukaan niiden mittakaava on kuitenkin liian pieni.

"Mittakaava on täysin riittämätön, sillä tämän lainan kokonaismäärä jää selvästi alle 100 miljoonan euron, kun kustannusnousussa on kyse useasta sadasta miljoonasta eurosta", johtokunta arvioi.

Eläinpalkkioita koskevaa muutosta ei MTK:n mukaan voida hyväksyä. Marttilan mukaan kyse on myös Suomen asemasta EU:ssa.

"Emme hyväksy jäsentemme epäoikeudenmukaista kohtelua. Mikään itsetuntoinen länsieurooppalainen maa ei suostuisi tähän. Tässä asiassa ei anneta tuumaakaan periksi", Marttila jyrisi.

Hän pitää suomalaisen maataloushallinnon toimintaa asiassa surkeana. "Hallinnon puolelta meitä on lähestytty uhkaavallakin tavalla. Se on pöyristyttävää ja heikkouden osoitus hallinnolta."

Ylisen mukaan ainoa mahdollisuus on jatkaa vanhaa hyvin toimivaa eläinpalkkiojärjestelmää.

"Järjestelmä on muodostunut pähkähulluksi. Viljelijät eivät tiedä yhtään mitä heiltä vaaditaan."

