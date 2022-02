Puutarha-ala kokoaa voimansa ehkäistäkseen työvoiman väärinkäytöksiä – "Rekrytointiin liittyvien epäkohtien torjunta on koko maaseutualan vastuulla"

Jyrki Johannes Tervo +

Ulkomaalainen työvoima on suomalaiselle maa- ja puutarhataloudelle erittäin tärkeää. Vuonna 2020 Suomessa maa- ja puutarhatiloilla työskenteli 20 800 ulkomaalaista työntekijää.

Puutarha-alan yritykset ja järjestöt ovat perustaneet työryhmän, jonka tehtävänä on löytää käytännön toimia työntekijöiden rekrytointiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Työryhmää johtaa Maaseudun Työnantajaliitto MTA:n toimitusjohtaja Kristel Nybondas. Alan toimijat kokoontuivat torstaina 10.2. ruotsinkielisen tuottajajärjestö SLC:n aloitteesta.

Työryhmän perustamisen taustalla on helmikuun lopulla Närpiössä ilmi tullut tapaus, jossa kymmenien vietnamilaisten epäillään joutuneen kiskonnan uhreiksi. Epäiltyinä on paikallinen vietnamilainen pariskunta ja kaksi paikallista kasvihuoneyrittäjää.

"Byrokratian lisääminen ei ole ratkaisu rekrytoinnin epäkohtiin. Lainsäädäntö on jo olemassa, viranomaiset valvovat yrittäjien toimia tarkkaan ja käytössä on monia laatujärjestelmiä. Nyt meidän on löydettävä parempia tapoja käyttää jo olemassa olevia säännöksiä ja korjata työvoiman rekrytoinnissa olevat puutteet", sanoo tiedotteessa SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.

Yksi keino ongelmien ratkaisemiseksi ja välttämiseksi on koulutuksen lisääminen. Tavoitteena on varmistaa, että työnantajien ja työntekijöiden tarvitsemat tiedot ovat helposti saatavilla, selkeitä ja että kaikki osapuolet ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

"Maaseutualan yritykset eivät pärjää ilman ulkomaista työvoimaa. Siksi meidän on löydettävä tapoja rekrytoida ammattitaitoisia työntekijöitä ulkomailta turvallisella tavalla", Nylund painottaa. "Rekrytointiin liittyvien epäkohtien torjunta on koko maaseutualan vastuulla."

Nylund muistuttaa, että työllisyys- ja työvoimakysymyksissä on kyse ihmisten hyvinvoinnista ja sosiaalisesta kestävyydestä. Tämä on vähintään yhtä tärkeää kuin ilmasto- ja ympäristökysymykset tai luonnon monimuotoisuus.

Puutarha-alan toimialajärjestöjen kokoukseen osallistuivat tuottajajärjestöt SLC, Pohjanmaan ruotsinkielinen tuottajajärjestö ÖSP ja MTK sekä Maaseudun Työnantajaliitto MTA, Kauppapuutarhaliitto, Puutarhaliitto, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, Töitä Suomesta ja alan suurimmat pakkaamot Botnia Vihannes, K Hultholm, Närpiön Vihannes ja Vaasan Vihannes.

