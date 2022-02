Yli 5 000 maatilalla on laskuja rästissä – ongelmat korostuvat nuorilla viljelijöillä ja suurilla tiloilla

Timo Filpus

Kyselyn perusteella vaikein tilanne on siipikarjatiloilla.

Kolmella prosentilla maatiloista on runsaasti laskuja rästissä ja 9,5 prosentilla laskuja on jonkin verran maksamatta.

Tiedot selviävät Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämästä viljelijäkyselystä.

Vajaat 14 prosenttia vastaajista kertoo, että laskujen maksussa on ollut ongelmia, mutta niitä ei ole nyt. Noin 72 prosenttia viljelijöistä vastaa, että ongelmia ei ole ollut lainkaan.

Suomessa on noin 44 000 maatilaa. Vaikeissa ongelmissa oleva kolmen prosentin määrä on siis reilut 1 300 tilaa. Jonkin verran rästilaskuja on noin 4 200 tilalla. Yhteensä maksuongelmia on yli 5 000 tilalla.

Tuottajajärjestö MTK arvioi tammikuussa, että vakavissa maksuvaikeusongelmissa on noin 2 000 tilaa ja niistä valtaosa on kotieläintiloja.

Kyselyn perusteella vaikein tilanne on siipikarjatiloilla. Ryhmässä ovat mukana sekä kananmuna- että siipikarjanlihatilat.

Vastaajien määrä ryhmässä on kuitenkin pieni, 18 kappaletta, jolloin tulokseen liittyy epävarmuutta, eikä voida sanoa, kuinka vastaukset ovat jakaantuneet muna- ja lihatilojen välillä.

Myös muissa kotieläintuotantosuunnissa laskujen maksussa on ongelmia enemmän kuin kasvintuotannossa.

Viljatiloilla laskujen maksutilannetta todennäköisesti helpottaa se, että maatalouden lisäksi monella on lisäksi muuta yritystoimintaa tai palkkatuloja.

Tuloksissa silmään pistää, että nuorilla on enemmän laskujen kanssa ongelmia kuin kaikilla keskimäärin, toteaa asiakkuusjohtaja Reijo Pirttijärvi Kantar TNS Agrista.

Alle 40-vuotiaista kuusi prosenttia kertoo laskuja olevan runsaasti rästissä ja 17 prosentilla laskuja on jonkin verran maksamatta. Yli 55-vuotiaista alle prosentilla on runsaasti maksamattomia laskuja.

Kyselyn taustatiedoissa ei kysytty tilanpidon vaihetta tai sitä, onko viime vuosina investoitu. Ongelmien korostuminen nuorten tiloilla kuitenkin antaa vahvasti tukea oletukselle, että maksuvaikeuksia on äskettäin investoinneilla enemmän kuin tiloilla keskimäärin.

Maantieteellisesti ongelmia on hiukan enemmän Pohjois- ja Itä-Suomessa kuin lännessä tai etelässä.

Tilakokoluokittain tarkasteltuna ongelmat kasvavat tilakoon kasvun mukana. Alle 30 hehtaarin tiloilla prosentilla on runsaasti maksamattomia laskuja ja kahdeksalla prosentilla jonkin verran.

30–99 hehtaarin tiloilla kolmella prosentilla on runsaasti ja yhdeksällä prosentilla jonkin verran maksamattomia laskuja.

Yli sadan hehtaarin tiloilla 10 prosentilla on runsaasti maksamattomia laskuja ja lähes 15 prosentilla rästissä on jonkin verran laskuja.

Kysely on tehty 21.1.–8.2. nettikyselynä ja siihen vastasi 1 029 viljelijää.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat reilulla viidenneksellä vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna, kertoi Tilastokeskus tiistaina.

Lannoitteet maksoivat yli tuplasti, energia kolmanneksen ja rehut reilun viidenneksen enemmän kuin vuosi aiemmin.

Maatalouden tuottajahinnat nousivat 12,3 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kasvituotteiden hinnat nousivat 17,7 prosenttia. Tämä johtui lähes yksinomaan viljan 55 prosentin hinnan noususta, Tilastokeskus kertoo. Myytävä viljamäärä taas oli pienempi kuin normaalisti.

Eläintuotteet kallistuivat 9 prosenttia. Niitä nosti turkisnahkojen hintojen elpyminen koronakuopasta. Lihan ja maidon hinnat pysyivät viime vuoden tasaisina.

