Mahdollisten uusien pakotteiden vaikutus ei olisi elintarvikealalle läheskään yhtä suuri kuin vuonna 2014, jolloin maidon ja lihan vienti Venäjälle loppui kuin seinään

Kun Venäjän raja 2014 sulkeutui suomalaisilta maitotuotteilta, itämarkkinoille tarkoitettuja niin sanottuja Putin-juustoja myytiin Suomessa halvalla. Nyt Valio valmistaa esimerkiksi sulatejuustoja Venäjällä.

Suomalainen elintarviketeollisuus seuraa silmä kovana Venäjän ja Ukrainan välisen tilanteen kehittymistä. Muistissa on edellinen, vuoden 2014 kriisi, jolloin Venäjän vastapakotteet pysäyttivät maito- ja lihatuotteiden viennin Venäjälle.

"Ei koskaan ole hyvä asia, että kansainvälinen poliittinen tilanne kiristyy", johtaja He­li Tam­mi­vuo­ri Elintarviketeollisuusliitosta toteaa. Venäjän mahdollisilla uusilla vastapakotteilla ei kuitenkaan olisi Suomen elintarviketeollisuudelle läheskään yhtä suurta kokonaisvaikutusta kuin 2014.

"Silloin vuotuinen vienti oli 400 miljoonaa euroa, josta 300 miljoonaa euroa katosi yhden yön aikana elokuussa 2014", Tammivuori muistuttaa. Tällä hetkellä elintarvikevienti Venäjälle on edelleen sillä noin 100 miljoonan euron vuositasolla, jolle 2014 pudottiin.

"Toki niille yrityksille, joilla Venäjän-kauppa on suuressa roolissa, riskit ovat isot, mutta isossa kuvassa tilanne on parempi kuin 2014."

Suomen elintarvikeviennistä Venäjälle rehuseokset ovat suurin yksittäinen vientiryhmä, Tammivuori kertoo. Niiden osuus 100 miljoonan euron viennistä on kolmannes. Iso osa lienee Raisioaquan kalanrehuvientiä.

Valio on suomalaisista eläinperäisten tuotteiden valmistajista ainut, jolla on tällä hetkellä tuotannollista toimintaa Venäjällä, Tammivuori kertoo. Atria on myynyt tuotannollisen toimintansa siellä.

Myös Fazerilla ja Pauligilla on tuotantolaitoksia Venäjällä.

Ukrainan rooli on Suomen elintarviketeollisuuden viennin kannalta pieni. Sinne viedään elintarvikkeita noin 12 miljoonan euron arvosta vuodessa. Alkoholijuomat ovat tuoteryhmistä suurin.

