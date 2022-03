"Pankit tappavat sellaisia tiloja tänä päivänä, jotka sitä eivät ansaitsisi", sanoo rahoitusalan toimijoita neuvottelupöytään kutsuva MTK:n Marttila

Johannes Tervo

Maatalouden taloushallinnon kanssa pitkään töitä tehnyt Osmo Autio kysyi MTK-Etelä-Pohjanmaan järjestämässä keskustelutilaisuudessa Lapualla tulevien tuottajahintojen perään saamatta niihin vastausta.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila perää maatalouden yhä syvenevässä talousahdingossa Finanssivalvonnalta (Fiva) joustavuutta pankkien rahoitusehtoihin.

Näin voitaisiin hänen mukaansa välttyä poikkeuksellisen tilanteeseen nähden liian tiukkojen tulkintojen seurauksena maatilojen lakkauttamisilta.

"Viesti on se, että pankit tappavat tänä päivänä sellaisia tiloja, jotka sitä eivät ansaitsisi. Tämä on valitettava totuus", Marttila sanoi tilaisuudessa.

Lapualainen Osmo Autio on työskennellyt tilojen kustannusrakenteen kanssa kolme vuosikymmentä. Tuottajien talousongelmat ovat hänelle tuttuja.

"Nyt tilanne on se, että pankit pyytävät meiltä laskijoilta entistä tarkempia laskelmia tilojen syksyn näkymistä ja jopa viiden kuuden vuoden päähän. Kysynkin, mitä hintoja myyntipuolelle voin näihin laskelmiin laittaa, kun niistä ei ole hajuakaan?", Autio kysyy.

Hänen mukaansa näillä laskelmilla on rahoitusratkaisuissa ratkaiseva merkitys, eli millaisen kuvan pankki tilasta saa.

Keskustelutilaisuudessa Atrian, Snellmanin ja Valion edustajat kertoivat näkymän olevan tulevaan kustannuskehitykseen niin epäselvä, ettei ostohintoja ole kenelläkään antaa.

Marttila sanoo, että keskustelua on syytä jatkaa pankkien kanssa.

"Jos tilojen kohtalo on tällaisten argumenttien varassa, meidän rahoitusjärjestelmämme on sairas, eikä niiden pohjalta voida asioita ratkoa," Marttila ihmettelee.

Hänen mielestään nyt on päästävä saman pöydän ääreen saamaan laskelmat kuntoon.

OP Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Olli Tarkkanen kommentoi MT:lle, että pankilla on kova tahto olla mukana tukemassa maatalouden selviytymistä nykyisessä kriisitilanteessa.

"Tahtoa ratkaisuihin meillä on. Jokaisen tilan on vain pidettävä pankki tilanteen tasalla, oleellista on nähdä maatilan kokonaistilanne", hän sanoo.

Rahoituspäätöksissä korostuu Tarkkasen mukaan ensimmäisenä takaisinmaksukyky ja vasta sen toteuduttua katsotaan vakuuksien riittävyys.

"Pelkkiä vakuuksia vastaan ei lainaa voida myöntää. Kyllä me tiedämme, että näkymä on nyt sumussa", Tarkkanen sanoo.

Hän viittaa Euroopan Keskuspankin luottopäätöksille asettamaan vaatimukseen arvioida maksukykyä, mikä edellyttää laskelmaa yrityksien ja maatilojen tulevaisuudesta.

