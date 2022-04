"Minä en ymmärrä", ihmettelee kokoomuksen kansanedustaja puoluetoverinsa Juhana Vartiaisen kannanottoja viljelijöistä

Veikko Niittymaa

MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen juonsi paneelikeskustelun. Kiperiin kysymyksiin vastailivat johtaja Antti Lehtisalo Maanpuolustuskoulutus MPK:sta, kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) Iisalmesta, puheenjohtaja Juha Marttila MTK:sta, kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) Ylivieskasta ja maanviljelijä Antti Kangas Sievistä.

Ylivieskassa on tänä viikonloppuna kone- ja maatalouskaupan tapahtuma Ryskypäivät. Tänään perjantaina tapahtuman avajaispäivän paneelissa keskusteltiin huoltovarmuudesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä tyrmäsi Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen (kok.) lausunnon siitä, että Suomen huonosti kannattavat maatilat tulisi ajaa alas.

"Helsingin pormestareilla on tapana esittää väitteitä, joita minä en ymmärrä. Hänellä on sananvapauden näkökulmasta oikeus sanoa mitä haluaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä on henkilöitä, jotka ymmärtävät maataloutta. Pormestari ei kuulu eduskuntaryhmään."

Maatalouden tilanteesta paneelissa puhui viljelijä Antti Kangas Sievistä. Hänen mukaansa tunnelma tiloilla on apaattinen, eikä alkutuotannosta saataviin tuloihin ole saatu riittäviä korotuksia.

"Tunnelmat ovat aika synkkiä", Kangas kertoi.

Maanpuolustuskoulutus MPK:n johtaja Antti Lehtisalo oli samoilla linjoilla. Lehtisalo totesi, että heikoimmassa asemassa olevat tulevat kärsimään eniten, jos kotimainen ruuantuotanto heikkenee.

"Hankalassa tilanteessa ollaan syksyllä ja ensi vuonna."

Myös MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mielestä tilanne on huolestuttava.

"Tilanteeseen on herätty, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Herääminen on tapahtunut liian myöhään. Merkit ruokakriisistä oli nähtävillä jo viime syyskuussa", Marttila totesi.

Kansanedustaja Juha Pylväs (kesk.) oli samaa mieltä.

"Maatalouden kriisi on vasta nyt tullut laajaan mittakaavaan. Tuottajakentällä on tiedetty jo pidempään. Venäjän hyökkäyksen takia saadaan laajempi ymmärtävyys tähän asiaan", Pylväs sanoi.

Pylväs huomautti, että ei ole maksatusjärjestelmää, joilla hallituksen 300 miljoonan euron tukipaketti saataisiin ohjattua tiloille. Hallitus yrittää löytää keinoja, joilla rahat saataisiin maksettua nopeasti.

Eestilän mielestä tuki ei kuitenkaan kohdennu vaikeuksissa oleville aktiivitiloille riittävästi.

Kaikki panelistit pitivät suomalaisen ruuantuotannon säilyttämistä tärkeänä. Isona ongelmana tuotannolle pidettiin julkisen hallinnon tapaa kilpailuttaa ruokahankinnat hinnan perustella, jolloin laadukas kotimainen ruoka jää kilpailutuksessa heikoille.

Lehtisalo ja Kangas toivoivat ruokaturvan varmistamisen keinojen löytyvän lainsäädännöstä. Kansanedustajat Pylväs ja Eestilä kuitenkin huomauttivat, että lainsäädännöllä ei voida ruveta rajoittamaan vapaita markkinoita.

"Terveellinen ruoka maksaa ja saa maksaa, mutta kaikilla pitäisi olla mahdollisuus terveelliseen ruokaan", Eestilä sanoi. Siksi markkinoilla on oltava tarjolla myös edullisempia tuotteita.

Marttila huomautti, että kotimaista ruokaa ei voi hinnoitella vähävaraisimpien mukaan, sillä muuten tuottajat eivät saa riittävästi tuloja tuotannosta.

"Yhteiskunnan on muilla tavoin pidettävä huolta, että heillä on mahdollista ostaa ruokaa."

Panelistit myös lähettivät terveisiä tuoreelle maa- ja metsätalousministerille Antti Kurviselle.

Antti Kangas toivoo Kurviselta maatalouden kriisikestävyyden palauttamista.

"Mikään ala ei ole sellainen, että markkinahäiriöitä on 4–5 kuukautta. Kriisi on jatkunut kohta jo 10 vuotta ja tiloilta on menetetty kriisikestävyys", Kangas sanoi.

Eestilä oli samaa mieltä.

"Aktiivitilojen kannattavuus pitää saada sille tasolle, että ne pystyvät kasvattamaan puskuria", Eestilä sanoi ja neuvoi tuottajia vastustamaan energiaverojen nousua kaikin tavoin.

Myös Lehtisalon mielestä on mietittävä toimia, joilla alkutuottajien tulot kasvavat ja toimeentulo varmistuu. Lisäksi on keksittävä, miten uusia tuottajia saadaan houkuteltua alalle.

Kurvisen puoluetoveri Juha Pylväs uskoo lainsäädännön olevan avuksi tuottajien tukemisessa.

Marttila toivoo tuoreen ministerin jatkavan edeltäjänsä Jari Lepän (kesk.) tinkimätöntä linjaa metsäpolitiikassa ja puolustavan maataloutta ympäristöministeriön vyörytyksessä.

"Pitää yhdessä etsiä se kansallinen tahtotila, että mitä me haluamme suomalaiselta maataloudelta ja ruuantuotannolta."

Paneelikeskustelun juonsi Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen. MT seuraa Ryskypäiviä viikonlopun ajan.

